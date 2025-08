Botschaft des Revolutionsführers: Die Wahrung der nationalen Einheit ist die Pflicht eines jeden von uns

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – hat Seine Heiligkeit Ayatollah Khamenei anlässlich des vierzigsten Tages des Martyriums einer Gruppe unserer Landsleute, fähiger Militärführer und prominenter Nuklearwissenschaftler des Landes durch das bösartige und kriminelle zionistische Regime eine Botschaft herausgegeben.

Der Text der Botschaft des Revolutionsführers lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Barmherzigsten, des Gnädigsten.

Stolze Nation Iran!

Der vierzigste Tag des Martyriums einer Gruppe unserer lieben Landsleute, darunter fähige Militärführer und prominente Nuklearwissenschaftler, ist gekommen. Dieser Schlag wurde von der bösartigen und kriminellen zionistischen Regierungsgruppe ausgeführt, die der schändliche und feindselige Feind der iranischen Nation ist. Zweifellos ist der Verlust von Kommandeuren wie den Märtyrern Baqeri, Salami, Rashid, Hajizadeh, Shadmani und anderen Militärs sowie Wissenschaftlern wie den Märtyrern Tehranchi, Abbasi und anderen Wissenschaftlern für jede Nation schwerwiegend. Aber der dumme und kurzsichtige Feind hat sein Ziel nicht erreicht. Die Zukunft wird zeigen, dass sowohl die militärische als auch die wissenschaftliche Bewegung, so Gott will, schneller als zuvor auf hohe Horizonte zusteuern wird.

Unsere Märtyrer hatten selbst einen Weg gewählt, auf dem die Hoffnung auf das Erreichen des hohen Ranges des Martyriums nicht gering war, und schließlich erreichten sie, wonach sich alle Aufopfernden sehnen; möge es ihnen wohltuend sein; aber die Bitterkeit davon für die iranische Nation, insbesondere für die Familien der Märtyrer und insbesondere für diejenigen, die sie gut kannten, ist schwer, bitter und schmerzhaft.

In diesem Vorfall sind auch glänzende Punkte deutlich zu erkennen. Erstens die Geduld, Ausdauer und mentale Stärke der Überlebenden, die in ihrer Art nur in den Transformationen der Islamischen Republik Iran zu sehen waren. Zweitens die Standhaftigkeit und Stabilität der unter den Märtyrern stehenden Institutionen, die nicht zuließen, dass dieser schwere Schlag Gelegenheiten zunichte machte und ihre Bewegung unterbrach. Und drittens die Pracht der wundersamen Standhaftigkeit der iranischen Nation, die sich in ihrer Einheit, geistigen Stärke und festen Entschlossenheit zum einheitlichen Widerstand auf dem Feld offenbarte. Das islamische Iran hat in diesem Vorfall erneut die Stärke seiner Fundamente gezeigt. Die Feinde Irans schlagen auf kaltes Eisen.

Das islamische Iran wird mit Gottes Hilfe Tag für Tag stärker werden, so Gott will.

Wichtig ist, dass wir diese Wahrheit und die daraus resultierende Pflicht nicht vernachlässigen. Die Wahrung der nationalen Einheit ist die Pflicht eines jeden von uns. Die notwendige Beschleunigung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in allen Bereichen ist die Pflicht der wissenschaftlichen Eliten. Die Wahrung der Würde und Ehre des Landes und der Nation ist die kompromisslose Pflicht der Sprecher und Schriftsteller. Die zunehmende Ausstattung des Landes mit Mitteln zur Sicherung der nationalen Sicherheit und Unabhängigkeit ist die Pflicht der Militärbefehlshaber. Die Ernsthaftigkeit, Beharrlichkeit und das Zustandebringen der Angelegenheiten des Landes ist die Pflicht aller verantwortlichen Exekutivorgane. Die spirituelle Führung, die Erleuchtung der Herzen und die Ermahnung zur Geduld, Ruhe und Stabilität der Menschen ist die Pflicht der Geistlichen. Und die Bewahrung des revolutionären Eifers, der Begeisterung und des Bewusstseins ist die Pflicht eines jeden von uns, insbesondere der Jugendlichen. Möge der allmächtige und barmherzige Gott alle erfolgreich machen.

Grüße an die iranische Nation und Friede sei mit den jungen Märtyrern, den weiblichen und kindlichen Märtyrern und allen Märtyrern und ihren Trauernden.

Und Friede sei mit euch und Gottes Barmherzigkeit. Seyyed Ali Khamenei 3. Mordad 1404 (25. Juli 2025)