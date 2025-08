Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA), unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Associated Press, hat ein dem Regime von Al-Dschulani in Syrien angeschlossener Ausschuss bekannt gegeben, dass bei den weit verbreiteten sektiererischen Gewalttaten in den Küstengebieten des Landes Anfang März 2025 mindestens 1443 Menschen getötet wurden. Diese Gewalttaten wurden hauptsächlich in Gebieten mit alawitischer Bevölkerung gemeldet, und unter den Opfern befanden sich Dutzende Kinder und Frauen.

Der erwähnte Bericht fügt hinzu, dass diese Unruhen mit Angriffen bewaffneter Gruppen auf die Zivilbevölkerung begannen und mit Vergeltungsmaßnahmen einiger Bewohner fortgesetzt wurden. Die Anführer des Al-Dschulani-Regimes haben betont, dass diese Konflikte keinen ideologischen Charakter hatten (!) und größtenteils auf Rachemotiven und lokalen Gefühlen beruhten!

Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 300 Verdächtige identifiziert, von denen 37 festgenommen wurden und die Ermittlungen noch andauern. Lokale Quellen berichteten auch von weit verbreiteten Zerstörungen von öffentlichem Eigentum und Wohnhäusern.

Experten haben gewarnt, dass die Fortsetzung dieser Gewalt den Prozess des politischen und sicherheitspolitischen Wiederaufbaus des Landes, der sich in einem fragilen Zustand befindet, negativ beeinflussen könnte.

Angesichts der Tatsache, dass die von Al-Dschulani befehligten Kräfte selbst die Hauptverursacher dieses Massakers sind, scheint die angegebene Zahl der getöteten Alawiten und Drusen weitaus höher zu sein als die von den syrischen Terroristen angegebene Zahl.