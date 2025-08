AhlulBayt-Organisation Indonesiens betont grundsätzliche Unterstützung für Palästina und Iran

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) bekräftigte die AhlulBayt-Organisation Indonesiens (ABI) ihre fortwährende und grundsätzliche Unterstützung für die Sache des palästinensischen Volkes sowie für das Recht der Islamischen Republik Iran auf legitime Selbstverteidigung nach dem Angriff des zionistischen Regimes. Die Organisation lehnte auch Ansichten ab, die den aktuellen Konflikt auf eine sektiererische Frage reduzieren.

In einer am Montag, dem 21. Juli 2025, veröffentlichten Erklärung kündigte der Präsident der Organisation, Ustadz Zahir Yahya, an, dass die Unterstützung dieser Einrichtung auf islamischen Werten, universellen menschlichen Prinzipien und den Bestimmungen der indonesischen Verfassung beruht, die jede Form von Kolonialisierung und Besatzung ablehnt.

Die Erklärung besagt: „Palästina ist eine Nation, die besetzt und ihrer Grundrechte beraubt wurde; während der Iran ein Land ist, das die Rechte des palästinensischen Volkes offen verteidigt und selbst zum Ziel eines direkten militärischen Angriffs des zionistischen Regimes geworden ist.“

Die in Jakarta ansässige Organisation bezeichnete die militärische Reaktion Irans auf die Aggression des zionistischen Regimes als „legitimes Recht auf Selbstverteidigung“ im Rahmen des Völkerrechts und verwies auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der Staaten das Recht auf Selbstverteidigung gegen bewaffnete Angriffe einräumt.

Der Konflikt ist nicht sektiererisch

Die AhlulBayt-Organisation Indonesiens betonte, dass ihre Haltung weder von machtpolitischer Natur noch von Sektierertum geprägt sei. Die Erklärung fährt fort: „Unsere Unterstützung für Palästina und Iran beruht nicht auf religiöser Bigotterie oder machtpolitischer Gesinnung, sondern auf den Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, der Souveränität der Nationen und dem Widerstand gegen ausländische Dominanz.“

Die Organisation begründete ihre Position auch auf religiösen Grundlagen und verwies auf Vers 194 der Sure Al-Baqarah, der das Recht auf Gegenschlag im Falle von Aggression ausdrücklich festlegt.

Am Ende der Erklärung, die am Dienstag, dem 22. Juli, von ABNA empfangen wurde, rief die AhlulBayt-Organisation Indonesiens Muslime und das indonesische Volk dazu auf, angesichts globaler Entwicklungen eine faire, informierte und von sektiererischen Vorurteilen freie Perspektive einzunehmen und irreführenden und spalterischen Erzählungen entgegenzuwirken.

Die AhlulBayt-Organisation Indonesiens ist eine islamische Institution, die sich auf die Werte der Schule AhlulBayt (Friede sei mit ihnen) in der islamischen Tradition konzentriert. Diese Erklärung wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, da die Lage im Nahen Osten stark von den jüngsten Konflikten zwischen dem zionistischen Regime, Palästina und der Islamischen Republik Iran beeinflusst wird.