Israelisches Parlaments stimmt für Annektierungsplan des Westjordanlandes

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA), unter Berufung auf Al Jazeera, unterstützte die israelische Knesset (das Parlament des zionistischen Regimes) einen Vorschlag zur Annexion des Westjordanlandes mit einer Mehrheit von 71 der insgesamt 120 Abgeordneten.

Die Knesset begann Verhandlungen mit dem Ziel, über einen Gesetzentwurf abzustimmen, der die Ausübung der Souveränität über das besetzte Westjordanland befürwortet.

Dieser Gesetzentwurf wurde von mehreren Mitgliedern der Regierungskoalition vor der Sommerpause der Knesset eingebracht.

Yariv Levin, der Justizminister des zionistischen Regimes, sprach sich für den Gesetzentwurf aus und erklärte, er werde für dessen Annahme stimmen.

Auch Abgeordnete der Parteien „Religiöser Zionismus“, „Likud“, „Schas“ und „Israel Beiteinu“ erklärten ihren Widerstand gegen den Gesetzentwurf.

Dieser Gesetzentwurf ist kein bindendes Gesetz, sondern eine Absichtserklärung und verpflichtet die israelische Regierung, die befugt ist, Entscheidungen dieser Art zu treffen, nicht.

Itamar Ben-Gvir, Minister für Nationale Sicherheit, forderte in seiner Rede in der Knesset die vollständige und absolute Kontrolle Israels über den Gazastreifen in der Phase nach dem Krieg.

Gegner des Gesetzentwurfs in der Knesset (Parlament des zionistischen Regimes)

Im Gegenzug kritisierten israelische Gegner den Resolutionsentwurf.

Ein Abgeordneter der Arbeiterpartei sagte, der Zweck dieses Entwurfs sei es, das Scheitern des „blutigen“ Kabinetts von Benjamin Netanjahu an allen Fronten zu vertuschen, dessen Scheitern bei der Führung des Gazakriegs zu verbergen und Extremisten die Möglichkeit zu geben, dem Militärdienst zu entgehen.

Kritik der arabischen Abgeordneten in der Knesset (Parlament des zionistischen Regimes)

Die Vereinigte Arabische Liste schlug im Namen ihres Vorsitzenden, Mansour Abbas, einen gegenteiligen Entwurf vor, der die Gründung eines palästinensischen Staates neben Israel fordert, mit einem Leben in Sicherheit, Frieden und Beteiligung.

Ahmad Tibi, Mitglied der Knesset von der Gemeinsamen Arabischen Liste, schlug eine alternative Resolution vor, die die Einhaltung internationaler Resolutionen zur Palästina-Frage fordert.

Tibi sagte, dass die Besatzungspläne im Westjordanland einer ethnischen Säuberung gleichkämen. Er forderte außerdem ein Ende des Krieges gegen Gaza, ein Ende des Hungers dort, die Anerkennung des palästinensischen Staates und ein Ende der Besatzung.