Brigadegeneral Mousavi: IRGC und Luftwaffe haben das Banner des Widerstands bewahrt / Das Volk steht immer bereit zur Verteidigung des Landes

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte Brigadegeneral Mousavi, der Kommandeur der IRGC-Luftwaffe, in einem Fernsehinterview: „Glücklicherweise konnten Sie in kritischen Momenten durch einen künstlerischen Ausdruck eine wertvolle Rolle bei der Darstellung der Realität der Ereignisse spielen. Was Sie dargestellt haben, ist ein Spiegelbild der wahren Szene des 12-tägigen Kampfes und der Fortsetzung der Geschichte der Islamischen Revolution.“

Er fügte hinzu: „Eine Revolution, die unter dem Banner von 32 ehrenwerten Märtyrern und der Führung von Imam Khomeini (r.a.) begann und unter der Führung des Obersten Führers fortgesetzt wurde; in einem solchen Land hat die Vorstellung, dass dieses Banner aufgegeben wird, niemals existiert und wird niemals existieren.“

Brigadegeneral Mousavi betonte: „Das große iranische Volk, dem wir dienen, ist die Stütze dieses Weges, und die Streitkräfte der Islamischen Republik, insbesondere das Korps der Islamischen Revolutionsgarden und seine Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, betrachten sich als Bannerträger dieser Bewegung und werden stets danach streben, dieses Banner zu bewahren und hochzuhalten.“

Er erinnerte: „Die Sprache und die Konzepte, die in den Reden des hochrangigen Märtyrers Hajj Hassan Tehrani-Moghaddam verwendet wurden, zeugen von der Größe des Geistes dieses großen Mannes, und wir sind, nach seinen eigenen Worten, ‚die Raketenjungs‘, die seinen Weg mit Stolz fortsetzen.“

Die Kultur des Dschihad und des Mutes manifestierte sich im praktischen Feld

Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte des IRGC fügte hinzu: „Die Kultur des Mutes und des Dschihad, die die hochrangigen Märtyrer, insbesondere Brigadegeneral Hajj Amirali Hajizadeh und Märtyrer Mahmoud Bagheri, in diesem Komplex hinterlassen haben, zeigt sich heute in verschiedenen Bereichen. Zweifellos ist das Bild, das Sie mit Ihrer Kunst gezeichnet haben, ein Ausdruck derselben Mission, die auf uns allen lastet; so Gott will, werden wir diese große Verantwortung, nämlich den Schutz der Islamischen Revolution, bis zum Ende unseres Lebens und solange Blut in unseren Adern fließt, fortsetzen.“

Er betonte: „Wir betrachten diese Revolution aus einer zivilisatorischen und eschatologischen Perspektive; eine Revolution, die die Vorbereitung für die Erscheinung des Imam Vali-e Asr (aj) ist. Gewiss wird dieser leuchtende Weg im Rahmen unserer Fähigkeiten und im Einklang mit den Schritten, die auf dem Weg der Märtyrer unternommen werden, unter der Führung des Obersten Führers fortgesetzt.“

Brigadegeneral Mousavi fügte hinzu: „Wir danken der geschätzten Künstlergemeinschaft, insbesondere Ihnen, die Sie eine wirksame Rolle bei der Bewahrung und Fortsetzung dieser Dschihad-Bewegung spielen, aufrichtig und sprechen Ihnen auch unseren besonderen Dank für die Schaffung dieses schönen und dauerhaften Werkes aus und hoffen, dass Sie auf Ihrem weiteren Weg zunehmenden Erfolg haben werden.“

Das Volk steht immer bereit zur Verteidigung des Landes

Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte des IRGC fuhr fort: „Die Realität ist, dass jeder von uns eine Mission und Verantwortung hat. Das edle Volk Irans hat wiederholt gezeigt, wie es mit Standhaftigkeit und Eifer die Integrität des Landes, der Heimat und des islamischen Systems wirksam verteidigt.“

Er fügte hinzu: „Die Wahrheit ist, dass nur der Oberste Führer die wahre Stellung und Würde des Volkes definieren kann; denn dieses Volk war ihm stets gehorsam, und wir müssen auch akzeptieren, dass wir in jeder Situation eine Rolle und Pflicht haben und diese im Moment erfüllen müssen. Auch heute müssen wir das Land aus dieser Perspektive betrachten: eine sich wiederholende Aschura, die sich wiederholen kann.“

Brigadegeneral Mousavi erinnerte: „Wir müssen uns auf jede Situation vorbereiten, aber wichtiger ist das richtige Verständnis unserer Verantwortung in diesem Feld; wir müssen in der Lage sein, bei Bedarf wie Seyyed al-Shohada das Feld zu betreten.“

Er betonte: „Heute steht unser Land auf dem Weg großer Märtyrer wie Märtyrer Hajizadeh, Märtyrer Salam, Märtyrer Rashid, Märtyrer Mohammad Bagheri und anderer ehrenwerter Märtyrer.“

Der Weg der Märtyrer muss unser heutiges Handlungsmodell sein; das Banner der Revolution muss an seinen wahren Besitzer übergeben werden

Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte des IRGC betonte: „Diejenigen, die auf diesem Weg geblieben sind, tragen eine große Mission; dass sie in diesem Bereich kämpfen mögen, damit sie, so Gott will, den göttlichen Segen und den Segen der Märtyrer erhalten.“

Er fügte hinzu: „Wenn wir ein gutes Ende für uns wünschen, müssen wir sehen, wie die Märtyrer lebten, wie sie kämpften und welchen Weg sie einschlugen, und wir müssen diesen Weg ebenfalls fortsetzen.“

Brigadegeneral Mousavi erinnerte: „Wenn wir am Ende dieser Rede ein Gebet sprechen wollen, dann möge Gott der Allmächtige unser Ende dem Ende der Märtyrer gleichmachen und unser Leben zu Güte und Glück führen; denn es gibt keinen wahren Heilsweg außer dem Weg des Martyriums.“

Er betonte: „Das Martyrium muss mit dem Sieg des Islam, dem Sieg der Islamischen Revolution und der Erfüllung unserer großen Mission einhergehen, das Banner zu übergeben, das Sie mit Ihrer Kunst dargestellt haben; dasselbe Banner, das seinem wahren Besitzer, Imam Vali-e Asr (aj), übergeben werden muss.“