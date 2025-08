Gharibabadi: Iran strebt keinen Krieg an, wird aber entschieden auf jede Aggression reagieren

Wie die Internationale Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichtet, nahm Kazem Gharibabadi, der stellvertretende Außenminister für Rechts- und Internationale Angelegenheiten, heute Abend (Dienstag), den 21. Juli, an einer Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unter dem Titel „Förderung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch Multilateralismus und friedliche Beilegung von Streitigkeiten“ teil und hielt eine Rede.

Er sagte: „Leider ist unsere Welt heute zunehmend mit Unilateralismus, dem Einsatz von Sanktionen als Instrument, eklatanten Verstößen gegen die Charta der Vereinten Nationen und der Missachtung des Völkerrechts konfrontiert.“

Mehr als 300 Kriege und bewaffnete Konflikte mit Dutzenden Millionen Toten und Verletzten

Gharibabadi fügte hinzu: „Der Heilige Koran sagt in Sure Al-Ma'idah, Vers 32: ‚Aus diesem Grund haben Wir den Kindern Israels vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, nicht für ein anderes menschliches Wesen oder für Verderben auf der Erde, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wer ein menschliches Wesen am Leben erhält, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten.‘“ Der stellvertretende Außenminister sagte: „Seit der Gründung der Vereinten Nationen und der Tätigkeit des Sicherheitsrates in den letzten acht Jahrzehnten gab es mehr als 300 Kriege und bewaffnete Konflikte mit Dutzenden Millionen Toten und Verletzten. Dutzende legitimer Regierungen wurden durch ausländische Einmischung, hauptsächlich durch die USA, gestürzt. Mehr als 80 Resolutionen des Sicherheitsrates wurden von den USA als ständigem Mitglied des Sicherheitsrates mit einem Veto belegt.“

3.000 Terroroperationen Israels

Gharibabadi fügte hinzu: „Das israelische Regime, das sogar Wasser und Nahrung als Waffe gegen unschuldige Menschen einsetzt, hat in den letzten acht Jahrzehnten über 3000 Terroroperationen durchgeführt, über sieben Millionen Palästinenser vertrieben, Hunderttausende getötet und verletzt und über eine Million Palästinenser festgenommen.“ Er fuhr fort: „Dies ist dasselbe Regime, das militärisch gegen seine Nachbarn vorgegangen ist, kein Mitglied der Verträge über Massenvernichtungswaffen und Nichtverbreitung ist und Hunderte von Atomsprengköpfen in seinem Arsenal hält, und Sie wissen, welche schrecklichen Folgen Atomwaffen in den Händen eines solchen kriminellen Regimes für den internationalen Frieden und die Sicherheit haben.“

Der stellvertretende Außenminister erklärte: „Im gleichen Zeitraum wurden trotz der bedingungslosen Unterstützung der USA und des Vetos gegen mehr als 55 Resolutionen, die gegen die Verbrechen dieses Regimes im Sicherheitsrat vorgelegt wurden, über 550 Resolutionen gegen dieses Regime in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dem Menschenrechtsrat verabschiedet, aber keine davon wurde umgesetzt, da einige Länder, die sich als Verteidiger der Menschenrechte und des internationalen Friedens und der Sicherheit ausgeben, diese unterstützten.“

Märtyrertod von 1100 Menschen

Er sagte: „Mit einer solchen Geschichte von Verbrechen und Aggressionen begann der zionistische Regime am Morgen des 13. Juni 2025 unter der Führung eines Kriegsverbrechers – dessen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellt wurde – in einem Akt der Aggression und unter eklatanter Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts bewaffnete Angriffe gegen die Islamische Republik Iran. Die USA, ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, führten anschließend in voller Absprache mit dem aggressiven israelischen Regime eine Reihe von Angriffen auf drei friedliche iranische Nuklearanlagen durch, die unter IAEA-Sicherheitsvorkehrungen stehen.“

Gharibabadi fügte hinzu: „Der Vertreter des Regimes behauptete in seinen irreführenden Äußerungen vor diesem Rat am 20. Juni, dass die militärische Aggression gegen den Iran in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und unter Einhaltung der Prinzipien der Unterscheidung und Verhältnismäßigkeit erfolgte und ausschließlich militärische Ziele angegriffen wurden!“ Er sagte: „Ich informiere den Sicherheitsrat, dass die militärische Aggression und die Kampagne der Familienattentate dieses Regimes zum Märtyrertod von 1100 Menschen führten, darunter 132 Frauen und 45 Kinder, 26 medizinische Mitarbeiter, 5750 Verletzte, die Zerstörung von über 8200 Wohneinheiten, 17 Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, 11 Krankenwagen und einigen zivilen Infrastrukturen im Iran. Dieses kriminelle Regime tötete bei einem Angriff auf das Evin-Gefängnis in Teheran über 70 unschuldige Menschen, darunter Familien von Gefangenen. In einem weiteren aggressiven Akt tötete das Regime 15 Familienmitglieder eines Universitätsprofessors, um diesen zu ermorden! In einem weiteren bewaffneten Akt griff das Regime ein 14-stöckiges Wohngebäude an und tötete 60 Menschen, darunter 20 Kinder.“

Wir haben die USA nicht mit einem bewaffneten Angriff bedroht

Gharibabadi fügte hinzu: „Der Vertreter der USA behauptete in seinem Brief vom 27. Juni an den Präsidenten des Sicherheitsrates, um die Aggression gegen die friedlichen Nuklearanlagen des Iran zu rechtfertigen, schamlos, dass diese Angriffe im Rahmen von Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen und zur Beseitigung der Bedrohung durch das iranische Atomprogramm für das israelische Regime und den internationalen Frieden und die Sicherheit durchgeführt wurden.“ Er sagte: „Der Iran hat in den letzten Jahrhunderten kein Land angegriffen. Wir haben die USA nicht mit einem bewaffneten Angriff bedroht. Wir haben keine Militärbasen um die USA herum. Aber die USA haben über 5 Tausend Atombomben und haben diese unmenschliche Waffe auch gegen unschuldige Menschen in Japan eingesetzt, sie haben über 700 Militärbasen in über 130 Ländern mit Hunderttausenden von Militärpersonal, sie haben zahlreiche Militärbasen in der Golfregion und um den Iran herum errichtet. Ist der Iran eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit oder die USA?!“

Dieser hochrangige iranische Diplomat sagte: „Das iranische Atomprogramm war immer friedlich und stand unter der strengen Aufsicht der Agentur. Seit mehr als drei Jahrzehnten spricht das zionistische Regime von der iranischen Atombombe und täuscht die öffentliche Meinung und einige Länder, aber wo ist diese Atombombe?! Ist es nicht wirklich lächerlich, dass ein Regime, das selbst alle Arten von Massenvernichtungswaffen besitzt und kein Mitglied der entsprechenden internationalen Verträge ist und dessen gesamte dunkle Bilanz von 8 Jahrzehnten voller Aggression, Verbrechen und Gräueltaten ist, einem Mitglied des Atomwaffensperrvertrags unwahre Anschuldigungen macht?!“ Der stellvertretende Außenminister sagte: „Der Anspruch auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta ist gültig, wenn ein bewaffneter Angriff stattfindet, und in Abwesenheit eines solchen Angriffs würde die Anwendung von Gewalt als Aggression angesehen. Dies war jedoch nicht der Fall, da die USA und das zionistische Regime nicht von Iran bewaffnet angegriffen worden waren.“

Französischer Verteidigungsminister räumt militärische Beteiligung zur Unterstützung des Regimes ein

Gharibabadi fuhr fort: „Während die Mehrheit der Länder die Aggression des zionistischen Regimes und der USA gegen mein Land verurteilte, handelten drei europäische Länder, der Sicherheitsrat, der Gouverneursrat und die Internationale Atomenergie-Organisation sowie der Generaldirektor der Agentur parteiisch und kamen ihren Verpflichtungen nicht nach. Beachten Sie, dass Iran von zwei Atommächten angegriffen wurde, aber die USA und ihre Unterstützer verhinderten die Verabschiedung einer Resolution im Sicherheitsrat und im Gouverneursrat. Der deutsche Kanzler bezeichnete die Aggression des zionistischen Regimes als ‚schmutzige Arbeit für sie‘. Der französische Verteidigungsminister räumte militärische Beteiligung zur Unterstützung des Regimes ein. Der britische Premierminister rechtfertigte in politischen und unbegründeten Äußerungen die Angriffe, indem er das friedliche iranische Atomprogramm als Bedrohung darstellte. Der Generaldirektor der Agentur strebt statt einer Verurteilung dieser Angriffe weiterhin Inspektionen der angegriffenen Anlagen an, um natürlich das Ausmaß der Auswirkungen der Angriffe auf die Nuklearanlagen festzustellen.“

Der Angriff auf geschützte Atomanlagen ist ein großes Verbrechen

Dieser hochrangige iranische Diplomat sagte: „Dieses Schweigen, diese Unterstützung der Aggression und dieses Nichthandeln gefährden die Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene. Ist das der Multilateralismus und die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit, die dieser Rat verteidigt? Ist das die Gerechtigkeit, die die Charta der Menschheit versprochen hat? Wenn der Sicherheitsrat seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, welche Institution soll dann den internationalen Frieden und die Sicherheit schützen?!“ Er fügte hinzu: „Der Angriff auf geschützte Atomanlagen ist ein großes Verbrechen. Welche Botschaft kann die Nichtverabschiedung einer Verurteilungsresolution im Gouverneursrat und im Sicherheitsrat und die Nichtverurteilung der Angriffe durch den Generaldirektor der Agentur und einige ständige Mitglieder des Sicherheitsrates an die Mitgliedstaaten der Agentur senden?! Warum schweigen diese Länder und Institutionen darüber, dass das zionistische Regime außerhalb des Atomwaffensperrvertrags bleibt und sein Atomwaffenprogramm entwickelt?! Sendet dieses Schweigen Ländern wie Iran nicht die Botschaft, dass sie, wenn sie nicht Mitglied des Atomwaffensperrvertrags sind, nicht nur keine Verpflichtungen haben, sondern auch belohnt werden und Immunität genießen werden?!“

Verletzung der zwingenden Norm „Verbot der Aggression“

Er fügte hinzu: „Nach dem Völkerrecht zieht die Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung internationale Verantwortung nach sich, und der Täter ist zur Wiedergutmachung und Nichtwiederholung verpflichtet.“ Dieser hochrangige iranische Diplomat sagte: „Die Islamische Republik Iran wird neben der entschlossenen und legitimen Verteidigung ihres Volkes und ihres Territoriums alle ihre Rechte auf Gerechtigkeit über diplomatische, rechtliche und gerichtliche internationale Kanäle, einschließlich internationaler Gerichte und Tribunale, verfolgen. Staaten ist es untersagt, Situationen anzuerkennen, die sich aus der Verletzung zwingender Normen des Völkerrechts ergeben, andernfalls zieht dies für sie eine internationale Verantwortung nach sich. Die aggressiven Handlungen des israelischen Regimes und der USA gegen Iran sind eine Verletzung der zwingenden Norm ‚Verbot der Aggression‘, und Drittstaaten ist es nicht gestattet, diese als rechtmäßige Handlungen anzuerkennen und Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung solcher Situationen zu leisten.“

Drei europäische Länder haben keinen Rechtsstatus

Dieser hochrangige iranische Diplomat sagte: „Ein Atomwaffenstaat im Atomwaffensperrvertrag und ein Atomwaffenregime außerhalb des Vertrags haben militärische Angriffe auf die Atomanlagen eines Mitgliedsstaates des Atomwaffensperrvertrags durchgeführt, die unter den Schutzmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation standen. Nun haben drei europäische Staaten, von denen zwei ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sind und die Bestimmungen der Resolution 2231 dieses Rates verletzt haben, ihre Absicht öffentlich gemacht, die Sanktionen des Sicherheitsrates wiederherzustellen, die vor zwei Jahrzehnten wegen der Aktivitäten derselben angegriffenen und angeblich zerstörten Anlagen verhängt und durch das JCPOA beendet wurden.“ Er fügte hinzu: „Dieses Ausmaß an Doppelmoral und Missachtung der Prinzipien und Ziele des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durch die Mitglieder selbst ist wirklich unverständlich.“

Gharibabadi erklärte: „Drei europäische Länder haben keinen rechtlichen Status, und da sie ihre Kernverpflichtungen im Rahmen des JCPOA nicht erfüllt haben und bei der jüngsten Aggression den Aggressor unterstützten, muss jeder Versuch, den Snapback-Mechanismus zu aktivieren, insbesondere in Bezug auf ein Abkommen, das seit 7 Jahren nicht mehr umgesetzt wird, als Missbrauch und illegal angesehen und abgelehnt werden.“

Die Geschichte wird richten

Dieser hochrangige iranische Diplomat sagte: „Wir glauben, dass Frieden nicht durch Bomben und Zwang erreicht wird, sondern durch Respekt vor Recht, Gerechtigkeit und Diplomatie. Die Normalisierung von Aggression muss ausdrücklich abgelehnt werden.“ Er sagte: „Der Sicherheitsrat sollte nicht zu einem Instrument im Dienste der Interessen bestimmter Mächte werden, sondern ein Beschützer der Gerechtigkeit, des Friedens und der Sicherheit für alle Länder sein, unabhängig von ihrer Größe, Macht oder politischen Ausrichtung.“

Gharibabadi fügte hinzu: „Leider müssen wir offen feststellen, dass der Sicherheitsrat nicht in der Lage oder nicht bereit war, angemessen und entschieden auf die eklatanten Aggressionen gegen die nationale Souveränität einiger Länder, die militärische Besetzung von Gebieten, Völkermorde, illegale Wirtschaftsblockaden und die Unterstützung des Staatsterrorismus zu reagieren. Die Liste dieser Misserfolge ist lang und besorgniserregend.“ Er erklärte: „Die Geschichte wird beurteilen, ob der Sicherheitsrat seine wichtige Pflicht gegenüber den Nationen ordnungsgemäß erfüllt hat oder nicht. Die Möglichkeit zur Korrektur, Überprüfung und Rückkehr zu den Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen besteht noch, aber diese Möglichkeit ist nicht ewig.“

Niemand sollte sich verkalkulieren

Er erklärte, dass Iran ein friedliebendes Land sei, und erinnerte: „Aber niemand sollte sich verkalkulieren. Wir werden vereint und entschlossen gegen Aggressionen vorgehen und den Aggressoren eine harte Lektion erteilen.“ Gharibabadi fuhr fort: „Die jüngsten Aggressionen ereigneten sich, während wir mitten in Atomverhandlungen mit den USA waren, was an sich schon zeigt, dass die USA in den Verhandlungen nicht aufrichtig waren und das Atomprogramm nichts weiter als ein Vorwand ist. Die Feinde Irans haben die Unabhängigkeit und nationale Einheit Irans ins Visier genommen, doch unsere mächtigen Streitkräfte und unser geeintes Volk haben sie völlig enttäuscht. Iran steht stolz und standhaft da.“ Der stellvertretende Außenminister sagte: „Wir strebten keinen Krieg an, aber wir werden unser Volk und unser Land wie ein Löwe verteidigen. Die Aggressoren sollen wissen, dass ihre Verschwörungen scheitern werden und Iran bestehen bleiben wird.“