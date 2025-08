Mufti von Oman: Islamische und arabische Länder sollen sofortige Maßnahmen für Gaza ergreifen

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – zitierte Saut al-Quds, Scheich Ahmed al-Khalili, Mufti von Oman, wie folgt: „Wir verfolgen mit Bedauern und Trauer die Katastrophen im geliebten Gaza, das unter strenger Belagerung und offener Unterdrückung leidet.“

Er fügte hinzu: „Wir rufen die islamischen und arabischen Länder zu sofortigen Maßnahmen auf, um unsere Brüder im Gazastreifen zu unterstützen, und dies ist ein Recht, das der gesamten Menschheit obliegt.“

Es sei darauf hingewiesen, dass nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 bis zu diesem Zeitpunkt 58.859 Menschen infolge der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen getötet wurden. Die Gesamtzahl der Verwundeten durch die Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit Beginn des Krieges in diesem Gebiet hat 140.980 Personen erreicht. In den letzten 24 Stunden wurden zudem 130 Leichen von Märtyrern in Krankenhäuser gebracht. In diesem Zeitraum wurden auch 495 Personen verletzt.

Seit dem 18. März 2025, in der neuen Angriffswelle auf Gaza, wurden ebenfalls 8066 Menschen getötet und 28939 verletzt. Tausende weitere Personen werden noch im Gazastreifen vermisst und liegen unter Trümmern.

In den Hilfsverteilungszentren wurden in den letzten 24 Stunden ebenfalls 31 Menschen getötet und über 107 weitere verletzt, womit die Zahl der in diesen Zentren getöteten Palästinenser auf 922 Märtyrer und 5861 Verletzte gestiegen ist.