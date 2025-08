Abdul-Malik Al-Houthi: USA und zionistisches Regime bedrohen die gesamte islamische Ummah

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – berichtete Al-Masirah, dass der Führer der jemenitischen Ansarullah-Bewegung in einer Rede anlässlich eines religiösen Ereignisses die internationalen und regionalen Entwicklungen, insbesondere die anhaltende Aggression des zionistischen Regimes gegen den Gazastreifen, erörterte.

Sayyed Abdul-Malik Badruddin Al-Houthi sagte in dieser Rede, dass die mangelnde Einhaltung des Heiligen Korans durch die islamische Ummah ein sehr besorgniserregendes Niveau erreicht habe, bis zu dem Punkt, dass die Zugehörigkeit vieler Kinder der Ummah zum Koran lediglich oberflächlich geworden sei.

Er fügte hinzu: „Die amerikanisch-israelische Tyrannei ist eine Bedrohung für die Ummah, indem sie Völker versklavt und demütigt und durch die Verbreitung von Ungerechtigkeit und die Förderung von Korruption. Diese Tyrannei zielt auf die Heiligtümer der Ummah ab und beabsichtigt, ihre islamischen Merkmale auszulöschen. Der richtige Weg, der Bedrohung durch Amerika und Israel zu begegnen, ist ernsthaftes Handeln, das auf den Richtlinien des Heiligen Korans basiert.“

Al-Houthi bemerkte: „Das Ausmaß der Katastrophe und Ungerechtigkeit, die das palästinensische Volk im Gazastreifen erleidet, stellt eine Gefahr für die ganze Welt dar. Was dem palästinensischen Volk im Gazastreifen widerfährt, ist eine schreckliche Tragödie und große Ungerechtigkeit. Das palästinensische Volk in Gaza befindet sich jetzt in der schwierigsten Phase des Hungers, und Kinder sterben an Hunger. Der israelische Feind hat die Angelegenheit der Todesfallen und der humanitären Hilfe so konstruiert, dass sie zu Fallen für Mord und Völkermord werden. Viele Menschen in Gaza leben in extremer Hungersnot und einer schrecklichen Katastrophe, während Hunderte Millionen Araber und zwei Milliarden Muslime sie umgeben, als wären sie eine hilflose Ummah.“

Der Ansarullah-Verantwortliche erklärte: „Das Betrachten der traurigen Szenen des Hungertodes von Kindern in Gaza ist eine zutiefst beschämende Situation, zuerst für die Araber und dann für die anderen Muslime. Das erschreckende Ausmaß der Gleichgültigkeit der Ummah hat den israelischen und amerikanischen Feind davon überzeugt, dass keine Maßnahmen, was auch immer, gegen sie ergriffen werden. Die Unterdrückung des palästinensischen Volkes ist eine Unterdrückung der gesamten Ummah, und die amerikanisch-israelische Bedrohung ist eine Bedrohung für die gesamte Ummah.“

In einem anderen Teil seiner Rede sagte er: „Das jemenitische Volk ist in seiner umfassenden und kontinuierlichen Bewegung seit Beginn der Aggression gegen Gaza, trotz zwei aufeinanderfolgender Runden militärischer Aggression, auf seiner Position standhaft geblieben. Jemen ist aufgrund seiner Solidarität mit Gaza mit Tausenden von Luftangriffen, einer schweren Blockade, einer massiven Reduzierung der humanitären Hilfe und einem Wirtschaftskrieg konfrontiert. Jemen ist bei der Unterstützung Gazas mit einem umfassenden Propagandakrieg konfrontiert, dessen Ziel es ist, die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken und sie von ihren Hauptproblemen abzubringen. Gott sei Dank sind alle Versuche der Feinde, unser Volk von seinem Weg abzubringen, gescheitert.“