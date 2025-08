Zum ersten Mal räumt die Besatzungsarmee eine drastische Reduzierung ihrer Truppen ein

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – schrieb die zionistische Zeitung Maariv: Die israelische Armee leidet derzeit unter einem Mangel von 300 Offizieren in Zugführerpositionen in den Bodengefechtsformationen.

Laut der Zeitung konzentriert sich der Offiziersmangel auf die Pioniereinheit, die unter einem akuten Mangel an Zugführern, Pionierteams und Infanterieeinheiten leidet.

Die Zeitung wies darauf hin, dass die Armee einräumt, dass es schwierig ist, qualifizierte Soldaten davon zu überzeugen, sich für den Offizierskurs anzumelden, so dass sie in den letzten Monaten gezwungen war, Offiziere aus regulären und Reserveeinheiten zu ernennen, die den Kompaniechefkurs nicht absolviert haben.

Unterdessen zitierte Maariv das Büro des Sprechers der Besatzungsarmee, wonach es keine Lücke zwischen den Divisionskommandeuren in den Bataillonen und regulären Einheiten gebe.