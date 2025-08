Protest gegen Entzug medizinischer Versorgung; Bruder eines bahrainischen Märtyrers tritt im Gefängnis in den Hungerstreik

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – hat „Hajj Munir Mushaima“, einer der politischen Gefangenen in Bahrain, angekündigt, aus Protest gegen den Entzug medizinischer Versorgung im Al-Hawd al-Jaff-Gefängnis in den Hungerstreik zu treten.

Er betonte, dass sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert habe, die Gefängnisbehörden sich jedoch geweigert hätten, ihn in medizinische Einrichtungen zu verlegen.

Seine Mutter, „Umm al-Shahid Sami Mushaima“, forderte die Behörden ebenfalls auf, die Verantwortung für den Zustand ihres Sohnes zu übernehmen und seine sofortige Freilassung zu veranlassen.

Seit der Verhaftung von Hajj Munir Mushaima konnte sein Verteidiger noch keinen Zugang zu seinen Gerichtsakten erhalten, da die Generalstaatsanwaltschaft jedes Mal unter einem Vorwand seine Haft verlängert hat, ohne seinen körperlichen Zustand zu berücksichtigen.

Adel Al-Marzouq, ein bahrainischer Jurist, besuchte ebenfalls die Familie Mushaima, drückte sein Mitgefühl aus und forderte eine sofortige medizinische Versorgung und die Achtung seiner gesetzlichen Rechte.

Es ist erwähnenswert, dass paramilitärische Kräfte, die dem bahrainischen Regime angehören, am Abend des Freitags, 20. Juni 2025, das Haus von Hajj Munir Mushaima in der Region Al-Sanabis plötzlich und ohne rechtliche Genehmigung stürmten und ihn unter Verbreitung von Angst und Schrecken in der Familie festnahmen. Diese Kräfte zerstörten Hausrat, beschlagnahmten sein persönliches Mobiltelefon und stahlen auch eine Summe Bargeld.

Seitdem hat die Staatsanwaltschaft seine Haft ohne Angabe rechtlicher Gründe wiederholt verlängert.

Hajj Munir Mushaima ist der Bruder des „Märtyrers Sami Mushaima“, der im Januar 2017 zusammen mit „Abbas Al-Sami“ und „Ali Al-Sankis“ wegen konstruierter Anschuldigungen hingerichtet wurde. Seitdem wird die Familie dieses Märtyrers vom bahrainischen Regime verfolgt und unter ständigen Druck gesetzt, selbst seine betagte Mutter blieb von dieser Schikane nicht verschont. Die Familie Mushaima beharrt weiterhin auf der Unschuld ihres Sohnes und fordert die Bestrafung der Täter dieser Verbrechen.