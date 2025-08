Irans 12-Tage-Krieg ist ein Modell für den Kampf gegen die Arroganz / Mehr als eine Million Jemeniten wurden für den Krieg gegen das zionistische Regi

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – sagte „Ahmad al-Imam“, der Sonderbeauftragte für Kultur der Ansarullah im Iran, auf der Pressekonferenz am Sonntag, die in der Nachrichtenagentur Daneshjoo stattfand, und sprach dabei sein Beileid anlässlich der Aschura-Tage und des Jahrestages des Märtyrertodes von Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein) und Imam Zayd ibn Ali (Friede sei mit ihnen) aus: „Der Märtyrertod von Imam Zayd, einem der Imame der Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) im Jemen, ist eine schmerzhafte Tragödie. Aus diesem Anlass ist der geschätzte Botschafter des Jemen bei einer anderen Veranstaltung anwesend, wofür ich mich für seine Abwesenheit entschuldige.“

Er fügte hinzu: „Imam Zayd, der Sohn von Imam Sajjad (Friede sei mit ihm) und einer der herausragenden Schüler der Schule von Kerbela, erhob sich gegen die umayyadische Herrschaft von Abd al-Malik ibn Marwan. Seine Revolution war eine Fortsetzung des Aufstands von Imam Hussein (Friede sei mit ihm) gegen die Tyrannei seiner Zeit; ein Aufstand, der auf Dschihad und Einsicht basierte. Imam Zayd stellte sich Hisham ibn Abd al-Malik entgegen und wurde zum Märtyrer. Imam Sadiq (Friede sei mit ihm) ehrte ihn ebenfalls sehr.“

Ahmad al-Imam ging anschließend auf die regionalen Entwicklungen ein und gratulierte Iran zum Sieg im jüngsten 12-Tage-Krieg mit den USA und Israel. Er sagte: „Dieser Sieg ist das Ergebnis von Faktoren wie dem Vertrauen auf Gott, der weisen Führung von Imam Khamenei, der Solidarität der iranischen Nation und der einheimischen Raketen- und Drohnenmacht des Landes. Die Medien sollten diese Komponenten der Öffentlichkeit bekannt machen und im Dschihad der Erklärung eine Rolle spielen.“

Er fügte hinzu: „In diesem Medienkrieg erfüllten die iranischen Medien ihre Aufgabe gut, so dass der zionistische Feind sogar das iranische Staatsfernsehen und den Rundfunk ins Visier nahm. Medien sind eines der wichtigsten Werkzeuge in den heutigen Kriegen.“

Der Vertreter der Ansarullah bezeichnete die Lage in Gaza als sehr schmerzhaft und sagte: „Jeden Tag sterben über 100 Menschen in Gaza; nicht nur durch Bombardierungen, sondern auch durch extreme Hungersnot. Diese Katastrophe muss von den Medien und humanitären Organisationen beachtet werden.“

Er fügte hinzu: „Die Bewegungen im Jemen sind volkstümlich, militärisch und offiziell. Das Boykott israelischer und amerikanischer Waren wird im Jemen streng durchgesetzt, und diese Maßnahme kann auch in anderen Ländern zur Unterstützung der Menschen in Gaza ausgeweitet werden. Bisher wurden über eine Million Jemeniten für den Krieg gegen das zionistische Regime ausgebildet. Wir haben versucht, eine Volksmobilisierung gegen das zionistische Regime zu organisieren.“

Der Vertreter der Ansarullah fuhr fort: „Wöchentliche Märsche mit Millionen von Teilnehmern finden im Jemen statt, und der Feind versucht, die Natur dieser Bewegungen durch die Verbreitung von Gerüchten zu verzerren. Im militärischen Bereich werden die Operationen gegen Israel in voller Abstimmung mit der Hamas und der Widerstandsachse fortgesetzt, und täglich werden Raketen auf die besetzten Gebiete abgefeuert.“

Er erklärte, dass „unsere Priorität der Krieg mit Israel ist“ und bemerkte: „Jemen hat trotz der heftigen Angriffe der USA, Saudi-Arabiens und Israels diesen Kampf gewonnen, und die USA mussten sich zurückziehen. Heute ist Israel gezwungen, das jemenitische Hoheitsgebiet über den Seeweg zu betreten, da unsere Luftverteidigung gestärkt wurde.“

Ahmad al-Imam betonte: „Die Medien der Widerstandsachse müssen koordiniert und synergetisch handeln, um Gaza zu unterstützen. Kein Sieg wird ohne Einheit errungen.“

Auf die Frage nach den Behauptungen bezüglich der Waffenlieferungen aus dem Iran in den Jemen antwortete der Vertreter der Ansarullah: „Wir haben mit dem Vertrauen auf Gott mit der Waffenproduktion begonnen. Dieser Prozess begann bereits vor dem Krieg und dem Angriff Saudi-Arabiens auf den Jemen, und wir kämpfen jetzt mit Waffen, die wir selbst hergestellt haben, und unsere Freunde stellen weiterhin Waffen her, und Berichte über Waffenlieferungen aus dem Iran in den Jemen entsprechen nicht der Wahrheit.“

Auf die Frage nach den Sanktionen gegen den Jemen und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung des Landes antwortete er, dass die Feinde versucht hätten, den Jemen von Land, Luft und in verschiedenen Dimensionen zu sanktionieren, und fügte hinzu: „Die meisten Jemeniten sind Bauern, und wir sind im Bereich der Landwirtschaft relativ autark, und die meisten Auswirkungen der Sanktionen betreffen den Bereich der Behandlung und der Patienten, und die Menschen im Jemen haben mit ihrer Einheit es nicht zugelassen, dass die Sanktionen sie stark beeinflussen.“

Dieser jemenitische Ansarullah-Beamte im Iran betonte auf der Pressekonferenz: „Die Palästina-Frage ist eine grundlegende Frage für den Jemen, und die Palästina-Frage war für uns seit unserer Kindheit wichtig, und das ist Teil der jemenitischen Kultur.“

Ahmad al-Imam kündigte außerdem an: „Die Militäroperationen des Jemen gegen Schiffe, die nach Israel fahren, werden fortgesetzt, bis Gaza vollständig befreit ist.“