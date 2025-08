Araghchi: Jeder Versuch der 3 europäischen Länder, aufgehobene UN-Sicherheitsratsresolutionen wiederzubeleben, ist null und nichtig

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – hat Seyyed Abbas Araghchi in einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres, den Präsidenten des Sicherheitsrates, die Hohe Vertreterin der Europäischen Union, Kaja Kallas, und die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates erläutert, warum die drei europäischen Länder keine rechtliche, politische und moralische Legitimität besitzen, um die Mechanismen des JCPOA und der UN-Sicherheitsratsresolution 2231 (vom 2015) zu aktivieren.

Der Text des Schreibens des Außenministers der Islamischen Republik Iran lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen

Eure Exzellenz,

Angesichts der jüngsten Behauptungen Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens (E3) hinsichtlich der Wahrung ihres angeblichen Rechts, den Streitbeilegungsmechanismus (DRM) gemäß den Paragraphen 36 und 37 des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) oder den Paragraphen 11 bis 13 der Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu aktivieren und frühere Resolutionen des Sicherheitsrates, die zuvor beendet wurden, wieder in Kraft zu setzen, schreibe ich diesen Brief, um Ihre Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Erklärungen und Handlungen der E3 zu lenken, die als klare Verletzung ihrer Verpflichtungen gemäß der Resolution 2231 des Sicherheitsrates (2015), dem JCPOA und dem Völkerrecht im Allgemeinen anzusehen sind.

In Anbetracht dessen, dass der JCPOA die unterzeichnenden Länder nicht als Parteien, sondern als „Teilnehmer“ bezeichnet, was die Natur dieser Vereinbarung als Aktionsplan und nicht als Vertrag widerspiegelt, ist der Status der Teilnahme eine dynamische Bedingung, die von der Einhaltung in gutem Glauben abhängt, einschließlich einer kontinuierlichen Rolle bei der Umsetzung der Bestimmungen des Abkommens. Da die von den E3 ergriffenen Maßnahmen und Positionen grundlegend unvereinbar mit der Teilnahme am JCPOA sind, ist jeder Rückgriff auf den Streitbeilegungsmechanismus (DRM) oder Abhilfemaßnahmen nichtig und ungültig.

Leider war dieses gleiche unrechtmäßige Verhalten auch in den Erklärungen der Europäischen Union durch die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die als Koordinatorin des JCPOA fungiert, offensichtlich. Dieser besorgniserregende Trend, eine klare Manifestation von Handlungen in böser Absicht, die darauf abzielen, der Islamischen Republik Iran ihre Rechte gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) zu entziehen, wurde von Äußerungen begleitet, die auf die Absicht hindeuten, die in der Resolution 2231 (2015) und dem JCPOA vorgesehenen Mechanismen zu missbrauchen, um Resolutionen wieder in Kraft zu setzen, die durch die Resolution 2231 (2015) beendet wurden.

Wie in zahlreichen Korrespondenzen, einschließlich des Schreibens vom 20. Juli 2021 und seiner Anlagen (A/S/2021/669), das vom damaligen Außenminister der Islamischen Republik Iran an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtet wurde, detailliert dargelegt wurde, können die E3/EU aus mehreren rechtlichen, verfahrenstechnischen und materiellen Gründen den Streitbeilegungsmechanismus (DRM) gemäß dem JCPOA oder der Resolution 2231 nicht rechtmäßig anrufen.

Wie in den offiziellen Korrespondenzen vom 25. Juni 2019, 17. Juli 2019, 29. Januar 2020 und 10. März 2020 betont wurde, hat Iran den Streitbeilegungsmechanismus gemäß Paragraph 36 zur Behandlung der grundlegenden Nichteinhaltung von Verpflichtungen bereits aktiviert und vollständig durchlaufen, und daher ist jeder weitere Rückgriff durch die E3/EU unzulässig.

1. Abschluss des rechtlichen und verfahrenstechnischen Prozesses des Paragraphen 36 des JCPOA

Nach dem illegalen Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Abkommen und der Wiedereinführung von Sanktionen hat die Islamische Republik Iran den Streitbeilegungsmechanismus (DRM) gemäß Paragraph 36 des JCPOA am 10. Mai 2018 offiziell aktiviert. Obwohl Iran das Recht hatte, die Erfüllung seiner Verpflichtungen sofort einzustellen, handelte es in gutem Glauben und verzögerte seine Abhilfemaßnahmen, um den E3/EU die Möglichkeit zu geben, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Nachsicht ist in den an den JCPOA-Koordinator gesendeten Briefen ausführlich dokumentiert, in denen Iran wiederholt die Versäumnisse der E3/EU spezifiziert hat.

Schreiben vom 6. November 2018: Iran erläuterte seine Beschwerden über die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die E3/EU und erklärte, dass die E3/EU trotz des Rückzugs der Vereinigten Staaten weiterhin eine unabhängige Verpflichtung zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen Irans hätten. Die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf normale Bank- und Finanzkanäle, hatte die Nützlichkeit des Abkommens untergraben.

Schreiben vom 8. Mai 2019: Iran informierte den Koordinator offiziell, dass die DRM-Prozesse abgeschlossen seien und dass er seine Abhilfemaßnahmen einleiten werde. Trotz mehrerer Sitzungen der Gemeinsamen Kommission zur Prüfung der Verstöße durch die E3/EU und die USA wurden keine der wesentlichen Bedenken Irans, wie die Wiederherstellung notwendiger Handels- und Finanzkanäle, ausgeräumt.

In nachfolgenden Korrespondenzen – einschließlich der Schreiben vom 25. Juni 2019 und 29. Januar 2020 – wurde klargestellt, dass Iran den Paragraphen 36 nicht nur mehrfach in gutem Glauben aktiviert hat, sondern auch ministerielle Treffen beantragt hat, um die fortgesetzte Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die EU zu erörtern. Iran, das in dieser Hinsicht sogar über die Anforderungen des JCPOA hinausgegangen ist, betont, dass jeder neue Versuch der E3/EU, denselben Paragraphen zu aktivieren, den grundlegenden Prinzipien der Fairness und des guten Glaubens, die im JCPOA und im Völkerrecht verankert sind, widerspricht.

2. Fehlende rechtliche Zuständigkeit der E3 zur Aktivierung der JCPOA-Mechanismen

Ein etabliertes Prinzip des Völkerrechts besagt, dass eine Partei, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, nicht die Vorteile derselben Vereinbarung in Anspruch nehmen kann, die sie verletzt hat. Der Internationale Gerichtshof (IGH) erklärte in seinem Gutachten zu Namibia (1971), dass eine Partei, die ihre Verpflichtungen leugnet oder nicht erfüllt, keinen Anspruch auf die Wahrung von Rechten erheben kann, die sie angeblich aus dieser Beziehung ableitet.

a) Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die E3/EU: In zahlreichen Schreiben, insbesondere in den an den Koordinator der Gemeinsamen JCPOA-Kommission gerichteten Schreiben vom 17. Juli 2019 und 10. März 2020, zählte Iran zahlreiche Fälle der Verletzung von Verpflichtungen durch die E3/EU auf, darunter: die Nichtbeibehaltung der Auswirkungen der Sanktionserleichterungen gemäß den Paragraphen 3, 4 und 5 des Anhangs II des JCPOA; die Nichtschaffung eines praktikablen Mechanismus zum Schutz europäischer Wirtschaftsakteure vor sekundären US-Sanktionen; und unzureichende Bemühungen zur Fortsetzung des rechtmäßigen Handels mit Iran. Diese nicht behobenen Verstöße untergraben die rechtlichen Grundlagen der E3 zur Aktivierung des DRM.

b) Resolution 2231 des Sicherheitsrates (2015): Diese Resolution bestätigte den JCPOA und entwarf sorgfältig einen mehrstufigen Mechanismus, um die willkürliche und unrechtmäßige Wiedereinführung von Sanktionen zu verhindern. Die Aktivierung des DRM, während die dokumentierten Beschwerden Irans über die Nichterfüllung von Verpflichtungen ignoriert werden, widerspricht dem Ziel dieser Resolution, die ausgewogene und gutgläubige Einhaltung durch alle Parteien zu gewährleisten.

3. Irans gutgläubige Bemühungen und die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die E3

Nach dem Rückzug der USA zeigte Iran mehr als ein Jahr lang Geduld und Nachsicht und leitete erst danach schrittweise seine Abhilfemaßnahmen gemäß Paragraph 36 des JCPOA ein. Wie im Schreiben vom 25. Juni 2019 detailliert dargelegt, leitete Iran Abhilfemaßnahmen erst nach wiederholten Aufforderungen zu wirksamen Maßnahmen seitens der E3/EU ein. Diese Bemühungen umfassten unter anderem:

a) Abhaltung von Treffen auf Ministerebene: Iran beantragte die sofortige Einberufung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission, um die Auswirkungen der US-Sanktionen und die Versäumnisse der E3/EU bei der Bereitstellung der erwarteten wirtschaftlichen Vorteile für das iranische Volk zu erörtern. Obwohl am 6. Juli und 24. September 2018 Erklärungen abgegeben wurden, setzten die E3/EU die versprochenen Maßnahmen, wie die Erleichterung des Ölexports und die Normalisierung der Bankbeziehungen, nicht um.

b) Vorlage detaillierter Nachweise der Nichterfüllung von Verpflichtungen: Die Schreiben Irans haben wiederholt Fälle erwähnt, in denen die E3, anstatt unabhängige Verpflichtungen zu erfüllen, ihre eigenen Politiken mit der US-Maximaldruckkampagne abgestimmt haben.

Diese Inkonsistenz mit den Verpflichtungen wurde besonders deutlich, als Banken und Finanzinstitute den iranischen Markt verließen oder ihre Dienstleistungen einschränkten, was darauf hindeutete, dass die im JCPOA versprochenen wirtschaftlichen Vorteile nicht realisiert wurden.

c) Bitte um Dialog: In dem Schreiben vom 10. März 2020 wurde erneut der Wunsch Irans bekräftigt, den Dialog auf jeder Ebene fortzusetzen, um die Abhilfemaßnahmen, die rechtmäßig und in voller Übereinstimmung mit Paragraph 36 des JCPOA ergriffen wurden, rückgängig zu machen. Die E3 verwiesen jedoch weiterhin auf ein „besseres Abkommen“ oder einen „längerfristigen Rahmen“, der über den Umfang des JCPOA hinausging und im Widerspruch zu den 2015 ausgehandelten und in der Resolution 2231 des Sicherheitsrates enthaltenen Zeitplänen stand.

Angesichts der obigen Punkte ist klar, dass:

1. Iran hat den DRM-Prozess abgeschlossen: Die Islamische Republik Iran hat alle in Paragraph 36 des JCPOA dargelegten Schritte in gutem Glauben eingeleitet und abgeschlossen. Iran, der keine angemessene Entschädigung erhalten hatte, leitete erst nach umfangreicher Korrespondenz, ministeriellen Treffen und offiziellen Warnungen angemessene Abhilfemaßnahmen ein. Jeder weitere Versuch der E3, denselben Mechanismus wieder zu öffnen oder zu manipulieren, ist unzulässig.

2. Die E3 fehlt die rechtliche Zuständigkeit: Da die E3/EU selbst Schlüsselverpflichtungen nicht erfüllt haben, einschließlich der Erleichterung des Handels, der Verhinderung extraterritorialer Auswirkungen der US-Sanktionen und der Einhaltung der in den Ministererklärungen von 2018 gemachten Versprechen, fehlt ihnen die notwendige Zuständigkeit zur Aktivierung des DRM-Mechanismus gegen Iran.

3. Missbrauch des Verfahrens: Der Versuch, die sofortige Wiedereinführung von Sanktionen unter diesen Umständen zu aktivieren, unter Missachtung der etablierten Fakten und früheren Korrespondenzen, stellt einen Missbrauch des Verfahrens dar, der von der internationalen Gemeinschaft abgelehnt werden sollte.

In den letzten Wochen haben die E3/EU die unprovozierten und rücksichtslosen Aggressionen des israelischen Regimes und anschließend der USA – die mitten in den Atomverhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten stattfanden – gegen Nuklearanlagen unter IAEA-Schutzmaßnahmen und Wohngebiete, die zum Tod unzähliger Frauen und Kinder sowie zur kaltblütigen Ermordung von Wissenschaftlern und außer Dienst gestellten Militärkommandeuren führten, ausdrücklich gebilligt, unterstützt und aktiv dazu beigetragen. All diese Handlungen stellen eine klare Verletzung des Völkerrechts dar, und die Führer der E3 sind Komplizen dieser Kriegsverbrechen. Die unten kurz beschriebenen Handlungen und Erklärungen der E3-Länder haben sie zu Mittätern dieser Kriegsverbrechen gemacht und jegliche Behauptung von gutem Glauben und Engagement für die UN-Sicherheitsratsresolution 2231 (2015) und den JCPOA unbegründet und falsch gemacht.

Die beschämende Aussage des deutschen Bundeskanzlers Merz vom 17. Juni 2025, dass „es eine schmutzige Arbeit ist, die Israel für uns alle erledigt“, ist ein klares Schuldeingeständnis und eine Anerkennung der Beteiligung Deutschlands und anderer E3-Führer an diesem Akt der Aggression.

Ebenso unterstützten Frankreich und Großbritannien, anstatt die Aggression dieses Regimes gegen das iranische Volk zu verurteilen, die allein zwischen dem 13. Juni und dem 24. Juni 2025 das Leben von über 1000 Menschen forderte, die unprovozierten Angriffe auf Iran, indem sie das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ geltend machten. Diese Länder haben auch die Angriffe des israelischen Regimes direkt unterstützt, indem sie dem Aggressor Waffen und Munition lieferten. Frankreich hat ausdrücklich die Bereitstellung direkter Militärhilfe an dieses Regime zugegeben, wie aus den Erklärungen des Verteidigungsministers dieses Landes, Sébastien Lecornu, vom 25. Juni 2025 hervorgeht, der durch die Aussage, dass die französische Armee mit Kampfflugzeugen und Boden-Luft-Raketen weniger als zehn Drohnen abgeschossen habe, die Komplizenschaft bei der Verteidigung des Aggressors und die Behinderung der Ausübung des iranischen Rechts auf legitime Selbstverteidigung zugab.

Dieses Muster der materiellen Unterstützung, der offenen Unterstützung und der operativen Koordination mit einem externen Militärangriff auf Anlagen unter iranischen Schutzmaßnahmen geht über diplomatische Voreingenommenheit hinaus und bedeutet direkte Komplizenschaft bei illegaler Aggression. Diese Handlungen haben nicht nur die verbleibende Glaubwürdigkeit der E3 als gutgläubige Teilnehmer zerstört, sondern auch eine grundlegende Änderung der Bedingungen bewirkt, unter denen der JCPOA geschlossen wurde. Das gesamte Rahmenwerk der gegenseitigen Verpflichtungen und Erwartungen, die einst die Grundlagen dieses Abkommens bildeten, ist durch die Ausrichtung der E3 auf Politiken, die darauf abzielen, das friedliche Nuklearprogramm Irans durch außergerichtliche Methoden gewaltsam zu beseitigen, zusammengebrochen.

Sogar die Europäische Union als Koordinator des JCPOA hat ihre Verpflichtungen verletzt, indem sie die rechtlichen Rechte Irans in Frage stellte und eine „Einstellung des iranischen Atomprogramms“ forderte, wie die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, am 1. Juli 2025 erklärte.

Diese Eingeständnisse machen die E3 zur Zahlung von Entschädigungen und Schadensersatz an Iran verantwortlich und entziehen ihnen jegliche rechtliche, moralische oder politische Grundlage für die opportunistische Aktivierung des Streitbeilegungsmechanismus. Tatsächlich sollten die Führer der E3 als Angeklagte der Mittäterschaft an Kriegsverbrechen vor internationalen Strafgerichten zur Rechenschaft gezogen werden, anstatt als Kläger vor dem UN-Sicherheitsrat aufzutreten.

Die abscheulichen Erklärungen der G7-Außenminister – zu denen auch die Außenminister der E3 gehören – vom 1. Juli 2025, dass „wir … Iran auffordern, den Wiederaufbau seiner ungerechtfertigten Anreicherungsaktivitäten zu unterlassen“, zeigen deutlich, dass die E3 durch die Ablehnung des grundlegendsten Prinzips des JCPOA – nämlich der Anreicherung Irans – und die aktive Beteiligung an seiner gefährlichen Zerstörung durch einen unprovozierten Angriffskrieg mitten in diplomatischen Verhandlungen faktisch ihre Rolle als Teilnehmer am „JCPOA“ aufgegeben haben.

Zweifellos gibt es stichhaltige Gründe, die den E3/EU jegliche gutgläubige Grundlage gemäß dem JCPOA und der Resolution 2231 entziehen und sie daher rechtlich nicht in der Lage sind, die JCPOA-Mechanismen auf ungerechtfertigte und offensichtlich böswillige Weise anzurufen. Gemäß den Bestimmungen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) bezeichnet dieses Abkommen seine Mitglieder nicht als Parteien im traditionellen Sinne eines Vertrags, sondern als „Teilnehmer“. Diese Bezeichnung ist nicht nur ein semantischer Unterschied, sondern spiegelt ein funktionales Konzept wider: Die Teilnahme ist kein statischer Zustand, der ein für alle Mal erreicht wird, sondern eine dynamische Bedingung, die von kontinuierlichem Engagement, gutgläubiger Einhaltung und dauerhafter Verpflichtung zu Zweck und Absicht des Abkommens abhängt. Die E3 – bestehend aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien – haben in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten in einer klaren Abweichung von diesen Anforderungen Positionen eingenommen und Maßnahmen ergriffen, die grundlegend unvereinbar mit den Verantwortlichkeiten und Bedingungen sind, die für JCPOA-Teilnehmer erforderlich sind.

Angesichts des oben Gesagten ist klar, dass, da Iran den DRM-Prozess gemäß Paragraph 36 rechtmäßig und endgültig abgeschlossen hat und da die E3 selbst ihre Verpflichtungen nach dem Rückzug der USA nicht erfüllt haben; sie die Aggression des israelischen Regimes gegen Irans geschützte Nuklearanlagen aktiv unterstützt, daran teilgenommen und sogar offen zu ihrer Komplizenschaft bekannt haben; und schließlich durch die Ablehnung der grundlegenden Säulen des Abkommens in ihren jüngsten Erklärungen faktisch den Status der Teilnahme am JCPOA aufgegeben haben, jeder Rückgriff dieser Länder auf den DRM-Mechanismus rechtlich unbegründet, moralisch falsch und politisch gefährlich ist und selbst eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellt.

Eure Exzellenz,

Die E3 können und dürfen nicht zugelassen werden, die Glaubwürdigkeit des UN-Sicherheitsrates zu untergraben, indem sie eine Resolution missbrauchen, die sie selbst nicht eingehalten haben. Iran fordert die Vereinigten Staaten und die E3/EU – die in der Praxis jeglichen Anspruch auf den Status der Teilnahme am JCPOA aufgegeben haben – auf, ihre illegalen Handlungen, einschließlich der offenkundigen Aggression – unter Verstoß gegen den JCPOA und das Völkerrecht – einzustellen und die Entschädigung für die schweren menschlichen und materiellen Verluste zu zahlen, die durch den illegalen Rückzug der USA und die Nichterfüllung der Verpflichtungen der E3/EU gemäß der Resolution 2231 sowie ihre aktive Beteiligung an der aggressiven Handlung des israelischen Regimes gegen Iran verursacht wurden. Nach einem Jahrzehnt böswilliger Nichterfüllung jeglicher individuellen und kollektiven Verpflichtungen gemäß dem JCPOA und der Resolution 2231 müssen die Vereinigten Staaten und die E3/EU Iran und der internationalen Gemeinschaft auch konkrete Garantien geben, dass sie in Zukunft solche illegalen und rücksichtslosen Handlungen unterlassen werden.

Die Islamische Republik Iran hat zwar bewiesen, dass sie in der Lage ist, jede illusionäre „schmutzige Arbeit“ zu besiegen. Dennoch war sie stets bereit, auf bedeutungsvolle Diplomatie in gutem Glauben zu antworten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn dieses Schreiben als Dokument der Generalversammlung und des Sicherheitsrates verbreitet würde.

Eure Exzellenz, bitte nehmen Sie meine höchsten Achtungsbezeugungen entgegen.

Seyyed Abbas Araghchi Außenminister

Seine Exzellenz Herr António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen Ihre Exzellenz Frau Asim Iftikhar Ahmad, Präsidentin des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ihre Exzellenz Frau Kaja Kallas, Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Koordinatorin der Gemeinsamen JCPOA-Kommission Sehr geehrte Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen