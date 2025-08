Der Aufstieg des muslimischen Vertreters aus New York enthüllt das Ausmaß der Islamophobie in New York

Der Aufstieg von Zohran Kwame Mamdani, einem muslimischen und indischstämmigen Vertreter des New Yorker Stadtrats, in den Vorwahlen der Demokratischen Partei hat die strukturellen Dimensionen der Islamophobie in der amerikanischen Politik aufgedeckt.

Laut einem Bericht des „Guardian“ führte Mamdanis Sieg bei den New Yorker Stadtratswahlen zu einer Zunahme islamophober Angriffe, darunter die Verwendung verzerrter Bilder, falsche Anschuldigungen des Antisemitismus und Kritik an seinem Lebensstil.

Der Autor des Artikels, Ahmed Moore, führt diese Entwicklung auf die Islamophobie nach dem 11. September zurück, die immer noch in Institutionen und politischen Strömungen verwurzelt ist.

Ein Bericht der Website Vox bestätigt ebenfalls, dass Mamdani, ein muslimischer und eingewanderter Politiker, der als demokratischer Kandidat nominiert wurde, zum Ziel umfassender „rassistischer und islamophober Angriffe“ wurde; darunter die Behauptung, die Scharia einführen zu wollen! Obwohl keine dieser Behauptungen bestätigt wurde.

Die Organisation Council on American-Islamic Relations (CAIR) verurteilte Mamdanis Gegner und forderte offizielle Stellen auf, rassistische Äußerungen entschieden zu verurteilen. Die Organisation weist darauf hin, dass nur einen Tag nach Bekanntgabe von Mamdanis Sieg über 6200 Tweets mit beleidigenden Äußerungen gegen ihn veröffentlicht wurden.

Mamdanis Sieg ist ein Zeichen für einen bedeutenden Wandel; er ist der erste muslimische und asiatisch-amerikanische Kandidat, der eine Chance hat, in den New Yorker Stadtrat einzuziehen, und hat breite Unterstützung von Menschenrechts- und sozialen Gerechtigkeitsgruppen in New York erhalten.