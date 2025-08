Zionistischer Analyst: Israel ist dem Sieg in Gaza keinen Schritt näher gekommen

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – erklärte Avi Ashkenazi, Militäranalyst der Zeitung Maariv, in einer neuen Analyse, dass das zionistische Regime im Sumpf des Gazakrieges gefangen sei und es keine Anzeichen dafür gebe, dass ein Sieg näher rücke.

Er betonte, dass es an der Zeit sei, die Medienmanöver zu beenden und diesen Krieg zu stoppen.

Ashkenazi wies auf die militärischen Probleme Israels hin, darunter die Erschöpfung der Truppen und der Mangel an fortgeschrittener Ausrüstung, und forderte ein Ende des Konflikts und Bemühungen um Gefangenenaustauschabkommen.