Laut der Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (AS) – Abna – sagte Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, der Sprecher des Islamischen Beratungsrates, in seiner Rede vor der heutigen öffentlichen Sitzung (Sonntag, 20. Juli 2025), dass heute jedem klar geworden sei, dass der Feind im 12-tägigen aufgezwungenen Krieg einen schweren Schlag vom iranischen Volk erlitten habe. Er sagte: „Der größte Abschreckungsfaktor für den Feind vor einer erneuten Aggression gegen das geliebte Iran ist der nationale Zusammenhalt, den die Welt gesehen hat. Zweifellos ist die Aufrechterhaltung dieses Zusammenhalts die größte Pflicht jedes Iraners, und die Voraussetzung für diesen Zusammenhalt ist die Anerkennung des Obersten Führers der Revolution als entscheidende Autorität und verlässliche Stütze.“

Der Sprecher des Islamischen Beratungsrates bezeichnete die weisen Äußerungen des weisen Führers der Revolution bei seinem Treffen mit den Verantwortlichen der Justiz erneut als Leitfaden für die Elite und als Quelle der Ermutigung für das Volk und erklärte: „Die Anerkennung des großen Werkes der Nation bei der Besiegung des Feindes als ‚nationale Angelegenheit‘ ist ein wichtiges Konzept, das er betonte.“

Er fügte hinzu: „Der Feind Irans erlitt die größte Niederlage durch die iranische Nation; es war die Hand der Nation, die dem Feind ins Gesicht schlug. Diese Nation hat eine tiefe Verbundenheit mit ihrem Land, und die Heimatlosen, die gemieteten Nationen oder die umherziehenden Söldner sind nicht in der Lage, das historische Verhältnis der iranischen Nation zu ihrem Land zu verstehen. Das iranische Volk ist der Gegenzauber zu den Plänen der Feinde Irans.“

Dr. Ghalibaf erklärte weiter, dass die Betonung des Obersten Führers der Revolution, dass diese Einheit von Personen mit unterschiedlichen und manchmal entgegengesetzten politischen Ausrichtungen und mit unterschiedlichen religiösen Gewichtungen eine große nationale Einheit darstellt, eine schwere Pflicht für Eliten und Verantwortliche schafft. Er sagte: „Die Mission des weisen Führers der Revolution an uns alle ist es, Hüter dieser nationalen Angelegenheit zu sein, und es ist jedermanns Pflicht, all das zu vermeiden, was diese Einheit und Integrität schwächt, und sich denen entgegenzustellen, die von Spaltung und Zwietracht profitieren.“

Der Präsident der Legislative betonte weiter, dass niemandem erlaubt werden dürfe, in den Rissen der Meinungsverschiedenheiten ein Nest für sich oder seine politische Fraktion zu bauen. Er sagte: „Verschiedene Personen sehen aus Groll oder Wut gegenüber dem Iran oder dem System oder aus politischer Gruppenzugehörigkeit ihr Überleben darin, das einigende Gesicht des Systems anzugreifen, aber die iranische Nation hat sich zu Harmonie und Einheit entschlossen, und mit Gottes Hilfe wird diese nationale Angelegenheit von Tag zu Tag stärker werden.“

Er bezeichnete auch die Verhaltensrichtlinie des Revolutionsführers als klare und entscheidende Richtschnur für alle, insbesondere für die revolutionären Kräfte und die Redner, und fügte hinzu: „Protest aus Unwissenheit und Ungeduld und das Beharren auf einer falschen oder unüberlegten Meinung oder einem falschen Ton, unter welchem Namen oder Titel auch immer, schadet dem Land und sollte vermieden werden.“

Dr. Ghalibaf fuhr fort: „Aber die Politik, die er für Diplomatie und das Feld festgelegt hat, und die Festlegung, dass Iran in allen Bereichen nur mit vollen Händen und aus einer Position der Stärke agiert, ist ein Leuchtturm für den außenpolitischen Apparat und die Streitkräfte, der zeigt, dass die Hauptstrategie darin besteht, Iran in verschiedenen Bereichen zu stärken, und dies dazu führt, dass der Feind, anstatt einen aufgezwungenen Frieden oder einen aufgezwungenen Krieg anzustreben, auf die legitimen Forderungen des iranischen Volkes eingehen muss.“

Der Präsident des Legislativorgans des Landes fügte hinzu: „Wir glauben, dass, wenn alle den Revolutionsführer als endgültige Autorität anerkennen und unter seinen Anweisungen handeln, insbesondere die Wahrung des nationalen Zusammenhalts, nicht nur jede erneute Aggression gegen unser Land verhindert wird, sondern der Feind auch gezwungen sein wird, die Rechte des iranischen Volkes anzuerkennen.“

Er ging weiter auf die brutalen Aggressionen des zionistischen Regimes gegen Damaskus ein und erklärte: „Iran steht stets an der Seite des syrischen Volkes und verteidigt die Einheit und territoriale Integrität dieses Landes, doch die umfassenden Aggressionen des zionistischen Regimes gegen Handlanger und Abhängige des Herrschaftssystems brachten wichtige Botschaften mit sich.“

Dr. Ghalibaf fuhr fort: „Die islamische Umma hat heute verstanden, dass Damaskus nicht die letzte Hauptstadt eines islamischen Landes sein wird, die dieses Regime angreift, und die islamischen Regierungen und Ummas müssen, bevor dieses Feuer sie ergreift, sich vereinen, um den Kettenhund Amerikas an die Leine zu legen; die Absicht des Regimes ist Destabilisierung, Entwaffnung, Zerstückelung der Länder der islamischen Welt und Ausdehnung des Territoriums.“

Der Sprecher des Islamischen Beratungsrates warnte weiter: „Regierungen, die ihre Sicherheit in der Zusammenarbeit mit den Exzessen dieses kriminellen Regimes definiert haben, sollten wissen, dass sie sich in einer Blase inmitten eines stürmischen Ozeans befinden und nicht viel Zeit haben, ihre territoriale Integrität zu bewahren.“ Er sagte: „Das zionistische Regime ist ein Feind jeglichen Friedens, jeder Stabilität, Souveränität und territorialen Integrität in der gesamten Region, und die einzige Sprache, die es versteht, ist die Sprache der Macht.“

Er fügte hinzu: „Die Bombardierung aller Verteidigungseinrichtungen Syriens in den letzten Monaten und der Angriff auf Damaskus sowie die Drohung der territorialen Besetzung und der offene Versuch, dieses Land zu zerstückeln, waren eine offensichtliche Wahrheit für jene Naivlinge, die glaubten, dass der Gehorsam gegenüber diesem tollwütigen, unkontrollierten Hund Frieden und Stabilität bringen würde. Jetzt ist es an der Zeit, dass die islamischen Regierungen den Mut aufbringen und sich diesem totalitären Regime mit Unterstützung der islamischen Umma entgegenstellen und es zurückdrängen.“

Dr. Ghalibaf bezeichnete auch das Waffenembargo gegen das Apartheid-Regime Israels durch 11 Länder beim Treffen in Bogotá als mutigen Schritt, der zu einem praktischen Modell für eine wirksame Bekämpfung dieses Regimes werden kann. Er fügte hinzu: „Die muslimischen Länder verfügen über enorme wirtschaftliche Kapazitäten, um Druck auf dieses Regime auszuüben, die über das bloße Verlesen von Erklärungen hinausgehen müssen, um die Expansion und die Genozidmaschine des zionistischen Regimes tatsächlich zu stoppen und sich selbst vor seinen zukünftigen Plänen zu retten.“

Er fügte hinzu: „In der heutigen Welt wird die UN-Berichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, Frau Francesca Albanese, die in einem seltenen Schritt den Völkermord und die Apartheid des Regimes systematisch und genau dokumentiert und der Welt verkündet hat, von den USA sanktioniert. In einer solchen Welt, in der die Hüter der Wahrheit sanktioniert und Kriegsverbrecher ermutigt werden, müssen unabhängige Länder entweder den Mut aufbringen und sich diesen internationalen Aggressoren entgegenstellen oder dem langsamen Tod und der Zerstückelung ihres Landes zusehen.“

Der Sprecher des Islamischen Beratungsrates schloss mit den Worten: „Heute, da für alle klar geworden ist, welche finsteren Pläne zur Entwaffnung und zum Blutvergießen in der gesamten Region geschmiedet wurden, sind wir sicher, dass mit Gottes Hilfe eine neue Seite des Widerstands gegen den Völkermord, die Verbrechen und die Besatzung des zionistischen Regimes in der Region und der Welt aufgeschlagen wird.“