Jemenitischer Raketenangriff auf das Herz Israels / Zionisten flüchteten in Schutzräume

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – gab Brigadegeneral Yahya Saree, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, bekannt, dass diese Streitkräfte eine militärische und spezielle Operation gegen den Flughafen Lod (Flughafen Ben Gurion) im besetzten Gebiet von Jaffa durchgeführt haben.

In einer Videoansprache sagte er: „Bei dieser Operation wurde eine Hyperschall-Ballas Rakete vom Typ Palästina 2 eingesetzt, und die Operation erreichte ihr Ziel mit vollem Erfolg. Dank Gottes bewirkte dieser Angriff, dass Millionen zionistischer Besatzer in Schutzräume flüchteten und der Flughafenbetrieb eingestellt wurde.“

Saree rief auch die Völker der arabischen und islamischen Welt zu Demonstrationen und Unterstützungsaktionen für die Bevölkerung von Gaza auf und betonte: „Unsere Brüder in Gaza befinden sich unter einer grausamen Belagerung und ununterbrochenen Angriffen. Unterstützung und Hilfe für sie ist eine allgemeine Pflicht.“

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte fügte hinzu, dass diese Streitkräfte ihre Angriffe auf israelische Ziele fortsetzen werden, bis die Aggression gegen Gaza vollständig eingestellt und die Belagerung beendet ist.

Andererseits bestätigte die israelische Armee am Freitagabend, dass eine Rakete aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuert wurde, die von ihren Luftverteidigungssystemen abgefangen wurde. Dieser Angriff führte zur Aktivierung von Alarmglocken in den besetzten Städten Jerusalem, Tel Aviv und anderen Gebieten.

Israelische Medien, darunter Kanal 12 des zionistischen Regimes, berichteten, dass dies der zweite Raketenangriff aus dem Jemen auf Israel in den letzten 48 Stunden gewesen sei und die Flüge am Flughafen Ben Gurion vorübergehend eingestellt wurden.

Die jemenitischen Streitkräfte haben seit Beginn des Gazakrieges Dutzende Raketen- und Drohnenangriffe auf israelische Ziele sowie auf israelbezogene Schiffe im Roten Meer durchgeführt. Die jemenitischen Streitkräfte hatten zuvor eine Flugverbotszone für den Flughafen Ben Gurion und eine Seeblockade der Häfen Haifa und Eilat angekündigt.