Allama Khatib: Die Gefahr des zionistischen Projekts und die Folgen des Syrienkrieges bedrohen den Libanon

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – betonte Allama Scheich Ali Khatib, Vizepräsident des Obersten Islamischen Schiitenrates des Libanon: „Was heute im Süden Syriens, an der syrischen Küste oder im Norden Syriens geschieht, nützt niemandem, sondern dient voll und ganz dem westlichen und amerikanischen Projekt, die Widerstandsachse in der Region zu bekämpfen; einem Widerstand, der alle seine Bestandteile benötigt, um den Gefahren zu begegnen.“

In seinen Freitagsgebetspredigten im Hauptquartier des Obersten Islamischen Schiitenrates des Libanon in der südlichen Dahiye von Beirut warnte er, dass die Hauptgefahr das zionistische Projekt sei, das heute so weit fortgeschritten sei, dass es den Iran angreife, und diese Angriffe durch einige arabische Länder erfolgten, ja sogar einige arabische Länder am Abschuss iranischer Raketen beteiligt waren, die auf Palästina abgefeuert wurden.

Scheich Khatib warnte die syrischen Parteien: „Wenn jemand glaubt, den anderen besiegen zu können, irrt er sich; das Hauptprojekt ist die Teilung Syriens. Dieselbe Erfahrung ereignete sich im Libanon, aber die Libanesen konnten ihr begegnen und das Taif-Abkommen erreichen. Aber wo ist das Taif-Abkommen? Warum wurde es nicht umgesetzt? Wer hat seine Umsetzung verhindert?“

An die Libanesen gerichtet fügte er hinzu: „Die Einheit und Sicherheit des Libanon sind in der gegenwärtigen regionalen Situation ernsthaft bedroht; was in Syrien geschieht, kann gefährliche Folgen für den Libanon haben, und wir dürfen nicht zulassen, dass unser Land in diese Falle gerät. Was in Syrien geschieht, betrifft nicht nur Syrien, sondern die gesamte arabische Region und insbesondere den Libanon.“

Allama Khatib wies auf die Bemühungen der USA hin, den libanesischen Widerstand zu schwächen, und sagte: „Der Westen, insbesondere die USA, hat in der Vergangenheit versucht, den Widerstand im Libanon anzugreifen, ist aber gescheitert. Nun versuchen sie, durch ein anderes Tor einzudringen. Was heute im Süden Syriens geschieht, ist nicht vom amerikanischen Plan zu trennen. Sie wollen die Libanesen in einen internen Konflikt treiben, um den Widerstand zur Entwaffnung zu zwingen.“

Er warnte: „Die Libanesen müssen sich bewusst sein; die Anstiftung zu konfessionellen Konflikten im Süden Syriens kann aufgrund der demografischen Verbindung zwischen Libanon und Syrien auf den Libanon übergreifen. Das Endziel ist es, den Widerstand einzukesseln und ihn in einen internen Konflikt zu ziehen.“

Abschließend forderte er den libanesischen Präsidenten und andere Verantwortliche des Landes auf, sofort Maßnahmen zur Abhaltung einer nationalen Dialogkonferenz zu ergreifen, um den Libanon vor den Folgen der Ereignisse in Syrien zu schützen.

Er sagte: „Wenn wir das syrische Feld nicht beeinflussen können, müssen wir zumindest innerhalb des Libanon Zusammenhalt haben. Wenn im Libanon Feuer ausbricht, wird vom Land und seinen Konfessionen nichts mehr übrig bleiben. Unser Schicksal ist eins; wir sitzen in einem Boot. Wenn Feuer in unserem Wald ausbricht, wird kein Haus unversehrt bleiben.“