Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – schrieb die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte: Die Zahl der Opfer der Zusammenstöße in der Provinz Suwayda im Süden Syriens ist auf 718 gestiegen.

Unterdessen gab das Gesundheitsministerium von Al-Shar’a bekannt, dass die Zahl der Toten in der Provinz Suwayda im Süden des Landes 260 beträgt.

Nach Angaben des Ministeriums wurden in diesem Zeitraum bei den Unruhen weitere 1.698 Menschen verletzt.

Darüber hinaus zitierte der Sender Al-Mayadeen den Obersten Fatwa-Rat Syriens mit den Worten: „Zu den unbestreitbaren Prinzipien des Islam gehört das Verbot des Verrats und der Zusammenarbeit mit dem verräterischen zionistischen Feind; die Feindschaft Israels ist eine feststehende und endgültige Tatsache.“

Der Fatwa-Rat Syriens fügte hinzu: „Das Töten von Kindern und Frauen, Angriffe auf Zivilisten und Schwache sowie deren Vertreibung aus ihren Häusern – unabhängig von religiöser und ethnischer Zugehörigkeit – sind verboten.“

Diese syrische Religionsinstitution erklärte: „Es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen denen, die sich an den Feind wenden, und den Mitbürgern, die an der Gesellschaft teilhaben, so wie jede Aggression gegen syrische Bürger verboten ist.“

Der Fatwa-Rat Syriens sagte: „Der Staat hat die Pflicht, alle Bürger ohne Diskriminierung zu schützen, Sicherheit zu gewährleisten, Unruhen zu verhindern, Angreifer abzuschrecken und den Opfern zu helfen.“