Mohsen Rezai reagiert auf die jüngsten Entwicklungen in Syrien

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) - Abna - hat der Kommandeur der Revolutionsgarden während des Iran-Irak-Krieges auf die jüngsten Entwicklungen in Syrien und den Ausbruch militärischer Konflikte in diesem Land reagiert.

Mohsen Rezai schrieb auf seinem X-Account unter Bezugnahme auf die jüngsten Entwicklungen in Syrien: „Frieden durch Stärke“ bedeutet: Die Golanhöhen vergeben, die Bedingungen Tel Avivs akzeptieren, die Türen für Amerika öffnen und nicht protestieren, wenn man bombardiert wird.

Dies ist das neue und ungeschriebene Gesetz der Region. Araber, wacht auf!