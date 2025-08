Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) fand das Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit am Dienstag (14. Juli) unter dem Vorsitz Chinas statt. Die Mitglieder der Organisation betonten in einer Erklärung, dass Stabilität in Afghanistan nur durch die tatsächliche Beteiligung aller ethnischen Gruppen und politischen Kräfte an der Machtstruktur möglich sei.

Sergei Lawrow, der russische Außenminister, sagte am Ende des Treffens: „Fast alle Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sind sich einig, Afghanistan beim Wiederaufbau zu helfen, aber dieser Weg erfordert die Schaffung einer Machtstruktur mit ethnischer und politischer Inklusivität.“

In der Zwischenzeit forderten einige Professoren der Universität Kabul die Taliban-Regierung auf, mit Umsicht und Rationalität den Weg des Friedens und der Stabilität einzuschlagen. Sie betonten, dass die derzeitige Machtstruktur in Afghanistan exklusiv sei und die Beteiligung der Ethnien, insbesondere der Schiiten, zur Entwicklung und zum Ausbruch des Landes aus der Isolation beitragen könne.

Die Taliban-Beamten behaupten, dass die derzeitige Regierungsstruktur allumfassend sei, aber im aktuellen Kabinett ist kein einziger schiitischer Minister vertreten.

Die schiitische Gemeinschaft Afghanistans hat in den letzten vier Jahren wiederholt einen echten Anteil an der Regierung gefordert, doch diese Forderungen blieben bisher unbeantwortet.