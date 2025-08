Position der Golani-Regierung zu den Aggressionen des zionistischen Regimes

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte das Außenministerium der Golani-Regierung in Reaktion auf die Aggressionen des zionistischen Regimes gegen Syrien: „Die heutigen Aggressionen (der Zionisten) fallen in den Rahmen der gezielten Aggressionen des israelischen Regimes mit dem Ziel, Spannungen und Chaos zu schüren und die Sicherheit Syriens zu untergraben.“

In der Erklärung des Außenministeriums der Golani-Regierung heißt es: „Syrien verurteilt die verräterische Aggression Israels, die staatliche Institutionen und zivile Einrichtungen in der Hauptstadt Damaskus und in der Provinz Suweida zum Ziel hatte, aufs Schärfste und mit den deutlichsten Worten.“

Dieser Angriff führte zum Tod mehrerer unschuldiger Zivilisten, Dutzender Verletzter, darunter Frauen und Kinder, und zu umfassenden Schäden an der Infrastruktur und den öffentlichen Diensten.

Dieser Angriff, der Teil der absichtlichen Politik des israelischen Regimes ist, Spannungen zu schüren, Chaos zu verbreiten und die Sicherheit und Stabilität in Syrien zu untergraben, wird als klare Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts betrachtet.

Syrien macht Israel voll verantwortlich für diese gefährliche Spannungseskalation und ihre Folgen und betont, dass es alle legitimen Rechte zur Verteidigung seines Territoriums und seines Volkes mit allen nach internationalem Recht zulässigen Mitteln behält.