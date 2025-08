Bewaffneter Überfall von Golani-Regierungstruppen auf ein schiitisches Dorf in der Provinz Homs

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichteten lokale Quellen über einen bewaffneten Angriff von Elementen, die der Golani-Regierung angehören, auf das Dorf Al-Mazra'a im westlichen Umland der Provinz Homs. Dieses Dorf, das hauptsächlich von Schiiten bewohnt wird, erlebte in den letzten Stunden heftige Zusammenstöße, ausgedehnte Schusswechsel und eine hochgespannte Atmosphäre.

Nach den vorliegenden Informationen wurde bei diesem Angriff eine Person getötet und mehrere weitere verletzt. Die angreifenden Gruppen nahmen auch eine große Anzahl junger Schiiten aus diesem Dorf fest.

Augenzeugen berichten, dass schwere Schüsse durch das schiitische Dorf Al-Mazra'a hallten und Szenen von Schreien und Panik von Frauen und Kindern, die auf die Straße flüchteten, gemeldet wurden. Die Sicherheitslage in der Region wird als äußerst kritisch beschrieben, und bisher gab es keine offizielle Reaktion der Golani-Regierung dazu.

Wenige Tage zuvor war auch die Leiche von Scheich „Rasoul Shahoud“, einem bekannten syrischen schiitischen Geistlichen, in seinem Privatfahrzeug in der Nähe der Stadt Homs in Westsyrien mit Schussspuren entdeckt worden. Dem Bericht zufolge hatten unbekannte bewaffnete Männer ihn in der Nähe eines Kontrollpunkts, der den Sicherheitskräften der Golani-Regierung in der Umgebung von Homs und dem Dorf „Al-Mazra'a“ – dem Geburtsort des Geistlichen – angehört, direkt beschossen. Das Dorf Al-Mazra'a erlebte nach diesem Attentat Volksdemonstrationen zur Verurteilung des Mordes.

Es ist erwähnenswert, dass die Provinz Homs im Zentrum Syriens eines der Hauptwohngebiete der Schiiten dieses Landes ist und etwa achtzigtausend syrische Schiiten in der Stadt Homs und Dutzenden umliegenden Dörfern leben. Eine große Anzahl von Schiiten aus der Provinz Homs war nach dem Fall der Assad-Regierung aus Angst um ihr Leben gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und im Libanon Schutz zu suchen.