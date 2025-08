AP-Bericht über Details der Vereinbarung der drei europäischen Länder bezüglich Iran

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) trafen sich am Dienstag die Botschafter der drei Länder – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – bei den Vereinten Nationen im Büro der deutschen Vertretung, um ein mögliches Abkommen mit dem Iran oder die Wiedereinführung von Sanktionen gegen das Land zu erörtern. Dies wurde von zwei amerikanischen Beamten und zwei europäischen Diplomaten mitgeteilt, die anonym bleiben wollten.

Amerikanische Beamte sagten auch, dass dieses Thema am Montag in einem Telefonat zwischen dem US-Außenminister „Marco Rubio“ und den Außenministern der drei Länder besprochen wurde.

Das US-Außenministerium erklärte am Dienstag nach diesem Telefonat, dass die vier über die Sicherstellung gesprochen hätten, dass Iran keine Atomwaffen erlangt.

Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind Teil des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran, bekannt als Gemeinsamer Umfassender Aktionsplan (JCPOA), das zur Begrenzung des Atomprogramms Teherans im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen gegen das Land führte – ein Abkommen, aus dem der US-Präsident „Donald Trump“ in seiner ersten Amtszeit im Jahr 2018 die Vereinigten Staaten einseitig zurückzog.

Die europäische Troika kann gemäß diesem Abkommen unter Verwendung einer Klausel, die als Snapback-Mechanismus bekannt ist, die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen.

„Jean-Noël Barrot“, der französische Außenminister, behauptete am Dienstag, dass die drei europäischen Länder das Recht hätten, die Sanktionen wieder zu verhängen.

Das französische Außenministerium erklärte in einer Pressemitteilung nach dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel: Barrot betonte in Bezug auf Iran die Priorität der Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Schaffung eines langfristigen Rahmens für das iranische Atomprogramm. Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben ohne eine nachweisbare Verpflichtung seitens Irans bis spätestens Ende August das Recht, die vor 10 Jahren aufgehobenen UN-Sanktionen wieder in Kraft zu setzen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press gaben die Diplomaten keine Details der beabsichtigten Vereinbarung zwischen der europäischen Troika bekannt.

„Seyyed Abbas Araghchi“, der iranische Außenminister, sagte in den letzten Tagen, dass Teheran einer Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit den Vereinigten Staaten zustimmen werde, wenn nach den Angriffen Israels und der USA auf seine Atomanlagen keine weiteren Angriffe garantiert würden.

Er sagte, dass es „eine feste Garantie dafür geben muss, dass solche Handlungen nicht wiederholt werden“, und betonte, dass „der Angriff auf Irans Atomanlagen die Erzielung einer Lösung schwieriger und komplexer gemacht hat.“

Das zionistische Regime begann seine aggressiven Angriffe auf den Iran am frühen Morgen des 13. Juni unter dem Vorwand, der atomaren Bedrohung durch den Iran entgegenzuwirken, während Teheran und Washington über ein Abkommen über das iranische Atomprogramm und die Sanktionen gegen das Land verhandelten. Die Vereinigten Staaten griffen dann wenige Tage nach Beginn des Krieges, in Begleitung Israels, drei wichtige iranische Atomanlagen an.