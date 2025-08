Wenn das zionistische Regime nicht gebeugt und zu Boden gedrückt worden wäre und sich selbst hätte verteidigen können

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) verwies der Oberste Führer der Islamischen Revolution heute Morgen bei einem Treffen mit dem Chef und hochrangigen Beamten der Justiz und den Leitern der Justizbehörden im ganzen Land auf die großartige Leistung der iranischen Nation im jüngsten auferlegten Krieg und das Scheitern der Berechnungen und Pläne der Aggressoren. Er betonte die enorme Einheit des iranischen Volkes mit all seinen politischen Geschmacksunterschieden und unterschiedlichen religiösen Gewichtungen zur Verteidigung des geliebten Iran und hob hervor: „Es ist die Pflicht aller, diese nationale Einheit zu bewahren.“

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei sagte: „Die große Leistung des Volkes im 12-Tage-Krieg war von der Art nationaler Entschlossenheit, Willenskraft und Selbstvertrauen, denn die bloße Existenz des Geistes und der Bereitschaft, sich einer Macht wie Amerika und seinem Kettenhund, dem zionistischen Regime, entgegenzustellen, ist sehr wertvoll.“

Er verwies auf veröffentlichte Memoiren von Agenten des Pahlavi-Regimes, die sich selbst im Geheimen und bei privaten Treffen nicht getraut hatten, gegen Amerika zu protestieren, und bemerkte: „Iran hat seit dieser Zeit einen Punkt erreicht, an dem es Amerika nicht nur nicht fürchtet, sondern es auch beängstigt, und dieser Geist und Wille der Nation ist es, was Iran stolz macht und ihn zu seinen großen Zielen führt.“

Der Revolutionsführer betonte, dass sowohl Freunde als auch Feinde wissen sollten, dass die iranische Nation in keinem Bereich als schwache Partei auftreten wird, und fügte hinzu: „Wir verfügen über alle notwendigen Mittel wie Logik und militärische Kraft, daher werden wir, sei es auf diplomatischem oder militärischem Gebiet, jedes Mal, wenn wir eintreten, mit Gottes Hilfe mit vollen Händen eintreten.“

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei betonte: „Obwohl wir das zionistische Regime als Krebs und Amerika wegen seiner Unterstützung als Verbrecher betrachten, haben wir keinen Krieg begonnen, obwohl unsere Antwort jedes Mal, wenn der Feind angriff, vernichtend und entschieden war.“

Er nannte die Notwendigkeit des zionistischen Regimes, sich an Amerika zu wenden, als klaren Beweis für die starke und entschlossene Antwort Irans und sagte: „Wenn das zionistische Regime nicht gebeugt und zu Boden gedrückt worden wäre und sich selbst hätte verteidigen können, hätte es nicht auf diese Weise die USA angerufen, aber es verstand, dass es der Islamischen Republik nicht gewachsen war.“

Der Revolutionsführer nannte den iranischen Gegenschlag auf den amerikanischen Angriff ebenfalls einen sehr sensiblen Schlag und fügte hinzu: „Das von Iran angegriffene Zentrum war ein äußerst sensibler US-Stützpunkt in der Region, und sobald die Nachrichten-Zensur aufgehoben ist, wird deutlich werden, welchen großen Schlag Iran versetzt hat. Natürlich kann man Amerika und anderen auch einen noch größeren Schlag versetzen.“

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei sah das Auftreten einer nationalen Angelegenheit im jüngsten Krieg als sehr wichtig an und als Hindernis für die Verwirklichung der Pläne des Feindes und fügte hinzu: „Die Berechnung und der Plan der Aggressoren war, dass durch Angriffe auf einige Persönlichkeiten und sensible Zentren Irans das System geschwächt werden würde und dann durch das In-den-Kampf-Schicken der schlafenden Zellen ihrer Söldner, von Heuchlern und Royalisten bis hin zu Schurken und Kriminellen, das System durch Provokation und das Auf-die-Straße-Bringen der Menschen beendet werden könnte.“

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution stellte fest: „In der Praxis geschah genau das Gegenteil des Plans des Feindes, und es wurde klar, dass viele Berechnungen einiger Personen in politischen und ähnlichen Bereichen ebenfalls nicht korrekt sind.“

Er verwies auf die Offenlegung des Gesichts, der Pläne und der verborgenen Ziele des aggressiven Feindes für alle Menschen und sagte: „Gott machte ihre Pläne zunichte und brachte das Volk zur Unterstützung der Regierung und des Systems auf das Feld, und das Volk unterstützte entgegen den Vorstellungen des Feindes das System mit Leib und Seele und finanziell.“

Der Revolutionsführer nannte das Sprechen und Zusammenstehen von Personen mit völlig unterschiedlichem religiösen Gewicht und unterschiedlichen, sogar gegensätzlichen politischen Ausrichtungen als Ursache für die Schaffung einer großen nationalen Einheit und betonte die Notwendigkeit, diese große Einheit zu bewahren, und sagte: „Alle, einschließlich Journalisten, Richter, Regierungsbeamte, Geistliche und Freitagsgebet-Imame, sind verpflichtet, die nationale Einheit zu schützen und zu bewahren.“

Er hielt das Vorhandensein politischer Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen religiösen Gewichts nicht für unvereinbar mit dem Zusammenstehen zur Verteidigung einer gemeinsamen Wahrheit namens Verteidigung des geliebten Iran und des islamischen Systems und sagte bei der Erläuterung der Voraussetzungen für die Erhaltung der nationalen Einheit: „Die Klärung und Beseitigung von Trugschlüssen ist notwendig, aber das Heranziehen unnötiger Fehler und die Diskussion darüber und das Aufheizen von Kleinstfragen ist schädlich, und selbst die Widerlegung von Trugschlüssen sollte auf die beste Weise erfolgen, um keine Probleme für das Land zu schaffen.“

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei hielt die Loyalität zum System und die Billigung und Unterstützung der allgemeinen Politik für notwendig und nützlich und fügte hinzu: „Aber die bestehenden Meinungsverschiedenheiten und das Herumhantieren mit dieser und jener Fraktion, was schädlich ist, sollte nicht übertrieben werden.“

Er nannte auch die öffentliche Begeisterung und Aufregung, insbesondere unter jungen Menschen, als notwendig und gut und sagte: „Aber Ungeduld und auf den Boden stampfen und sich beschweren, warum dieses oder jenes nicht getan wurde, ist schädlich.“

Der Revolutionsführer betonte in seiner letzten Empfehlung die Fortsetzung der Aktivitäten der zuständigen militärischen und diplomatischen Behörden mit Stärke und in der richtigen Richtung und sagte: „Natürlich muss man auf die Richtungen achten, denn besonders im Bereich der Diplomatie ist die Richtung sehr wichtig, und die Arbeit muss mit Sorgfalt und Präzision erfolgen.“

Er verwies auf die Möglichkeit, dass eine Person einen Beamten in einer militärischen oder diplomatischen Angelegenheit protestiert, und fügte hinzu: „Wir sagen nicht, dass sie ihren Protest nicht äußern sollen, aber Protest und Kritik sollten in einem akzeptablen Ton und nach Untersuchung und Information erfolgen, denn manchmal sind einige Äußerungen und Proteste, die in den Medien wiedergegeben werden, auf Unkenntnis zurückzuführen.“