Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna berichtete die Zeitung Haaretz über den Suizid eines weiteren Soldaten der Armee des zionistischen Regimes.

Die Zeitung schrieb: „Einem Soldaten der Luftlandedivision wurde versucht, sich durch Schusswaffen das Leben zu nehmen.“

Dieser Soldat beging auf einem der südlichen Armeestützpunkte Suizid.

Zuvor hatten zionistische Quellen am Montag berichtet, dass ein Soldat der Armee des zionistischen Regimes in einer Kaserne im Norden der besetzten Gebiete Suizid begangen habe.

Zionistische Quellen hatten bereits am Freitag berichtet: „Die Leiche eines 30-jährigen israelischen Soldaten, der erschossen worden war, wurde in der Gegend von „Kfar Tappuah“ im Westjordanland gefunden.“

Das zionistische Medium „Hadashot leLo Zenzura“ hatte geschrieben, dass dieser Soldat Suizid begangen habe.

Laut zionistischen Quellen haben seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) 44 zionistische Soldaten aufgrund von psychischen Störungen, die durch den Krieg verursacht wurden, Suizid begangen.