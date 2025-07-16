Israelischer Minister fordert Tötung von Al-Dschulani

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna forderte Amichai Chikli, Minister für jüdische Angelegenheiten außerhalb der besetzten Gebiete, die Tötung von Abu Mohammed al-Dschulani, dem Chef der Übergangsregierung in Syrien, und bezeichnete ihn als Terroristen, Mörder und Wilden.

Er sagte: „Wir können angesichts eines islamistisch-nazistischen Terrorregimes, bestehend aus Anzug tragenden Al-Qaida-Mitgliedern, nicht gleichgültig bleiben.“

Der Minister griff den Übergangspräsidenten Syriens an und sagte: „Ahmed al-Sharaa ist ein Terrorist, und es ist am besten, ihn sofort zu eliminieren.“

Er sagte: „Wir erleben jetzt Massaker und Beleidigungen gegen die Drusen, und das Terrorregime in Syrien muss bekämpft werden.“

Bezalel Smotrich, Finanzminister des zionistischen Regimes, sagte ebenfalls: „Das brutale Massaker, das das Regime von Abu Mohammed al-Dschulani an den Drusen in Südsyrien verübt hat, beweist, dass sie gewalttätige und gnadenlose islamistische Extremisten waren und sind.“

Smotrich fügte hinzu: „Die Regierung Israels kann sich nicht aus der Pufferzone und dem Berg Hermon zurückziehen, die wir zum Schutz der Siedlungen auf den Golanhöhen benötigen, und wird die Drusen in Südsyrien weiterhin mit aller Kraft schützen.“

Zuvor berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur (SANA), dass israelische Luftangriffe auf die Provinz Suweida zum Tod mehrerer Angehöriger der Sicherheitskräfte und der Armee der syrischen Übergangsregierung geführt haben.

Die Besatzungsarmee des zionistischen Regimes erklärte in einer Erklärung, dass sie auf Anweisung des Premierministers und des Kriegsministers militärische Fahrzeuge der syrischen Armee in Suweida angegriffen habe.

Die Angriffe des zionistischen Regimes auf Suweida fielen zeitlich mit dem Eintreffen von Kräften der Armee und des Innenministeriums der syrischen Übergangsregierung im Zentrum dieser Provinz zusammen, um die Sicherheit nach bewaffneten Zusammenstößen zwischen drusischen und Beduinengruppen wiederherzustellen, die zum Tod und zur Verletzung von Dutzenden Menschen geführt haben.

Die meisten drusischen Führer in Syrien hatten zuvor jede ausländische Einmischung in das Land abgelehnt.