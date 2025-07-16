Bombardierung Südsyriens durch Kampfjets des zionistischen Regimes

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna haben Kampfjets des zionistischen Regimes ihre Luftangriffe auf Südsyrien wieder aufgenommen.

Kampfjets der Armee des zionistischen Regimes bombardierten das Gebiet Al-Shaqrawiyah in der Umgebung der Stadt Suweida.

Ein Militärkonvoi der syrischen Übergangsregierung, der von Damaskus in Richtung der Provinz Suweida unterwegs war, wurde ebenfalls bombardiert.

Einige lokale Medien berichten auch, dass mehrere Fahrzeuge mit Grad-Raketenwerfern westlich von Suweida angegriffen wurden.

Syrische Medien berichteten von höchster Alarmbereitschaft der der syrischen Übergangsregierung angeschlossenen Kräfte in Damaskus und der Errichtung von Kontrollpunkten rund um die Altstadtviertel der Hauptstadt.