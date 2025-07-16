Die Wirtschaftswaffe im Krieg gegen die Hisbollah im Libanon / Warum fürchtet Israel eine Kreditgenossenschaft?

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna steht im Zuge der anhaltenden Aggressionen des zionistischen Regimes gegen den Libanon und inmitten der Bemühungen Washingtons und Tel Avivs, die Hisbollah zu schwächen, eines der Hauptziele der Feinde darin, die finanziellen Quellen dieser Widerstandsbewegung zu kappen.

In diesem Rahmen wurde ein starker Fokus auf die Schwächung der Qard al-Hasan Institution als finanziellem Arm der Hisbollah gelegt; eine Institution, die in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer zuverlässigen Finanzierungsquelle für Zehntausende Libanesen geworden ist und eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Verwaltung der den Widerstand unterstützenden Gebiete gespielt hat.

Ibrahim Al-Amin, Chefredakteur der libanesischen Zeitung „Al-Akhbar“, der für seine Nähe zur libanesischen Hisbollah bekannt ist, analysierte in der folgenden Notiz diesen Wirtschaftskrieg des zionistischen Regimes gegen den islamischen Widerstand im Libanon:

Während der groß angelegten israelischen Aggression gegen den Libanon im vergangenen Herbst zielte der zionistische Feind auf mehrere Punkte in der südlichen Vorstadt Beiruts und behauptete, diese Orte seien Lagerstätten für das Geld der Hisbollah.

Diese Angriffe wurden von medialer Propaganda einiger libanesischer Journalisten begleitet, die behaupteten, unter dem Gebäude des Al-Sahel-Krankenhauses gäbe es einen befestigten Raum mit Tresoren der Hisbollah.

Israel ermordete während dieses Krieges einige Verantwortliche des Widerstands, die es als „Finanztransferkette“ bezeichnete. So haben beispielsweise im April 2024 israelische Geheimdienstkräfte Mohammed Ibrahim Sourour, einen libanesischen Geldwechsler, in einer Villa im Gebiet „Beit Mery“ in eine Falle gelockt und getötet. Der Feind behauptete, er habe eine Schlüsselrolle bei der Überweisung von Geldern aus dem Iran und der Hisbollah an den palästinensischen Widerstand gespielt.

Am letzten Tag der jüngsten Aggression und nur wenige Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstands am 27. November bombardierten israelische Drohnen Wechselstuben im Gebiet Ras Beirut unter dem Vorwand der Geldüberweisung an die Hisbollah.

Vor zwei Wochen führte ein Luftangriff des Feindes auf ein Fahrzeug im Südlibanon zum Märtyrertod eines Geldwechslers und seiner beiden Söhne unter dem Vorwand finanzieller Aktivitäten für den Widerstand.

In den letzten sechs Monaten war der Flughafen Beirut Schauplatz der ständigen Präsenz von Teams zur Inspektion der Koffer von Reisenden, die aus dem Iran, dem Irak, Afrika oder anderen Ländern in den Libanon einreisten. Israel übte über die Amerikaner Druck auf die libanesischen Behörden aus und behauptete, dieses Geld sei für die Hisbollah bestimmt.

Die Amerikaner beschuldigen seit Jahren jede Person, die auf die Sanktionsliste gesetzt wird, der finanziellen Zusammenarbeit mit der Hisbollah oder der Korruption. Nach offiziellen Sicherheitsarchiven hat der Feind versucht, Personen zu rekrutieren, die Zugang zu Informationen über Immobilienbesitz haben; dasselbe haben zuvor auch einige libanesische Banken auf Wunsch der USA getan.

Der Druck hat dazu geführt, dass große und kleine Banken die Konten von Regierungsangestellten, Universitätsprofessoren und bekannten Persönlichkeiten allein wegen ihrer Mitgliedschaft oder Nähe zur Hisbollah geschlossen haben, selbst ohne offizielle Anfrage.

Inmitten dessen war die Qard al-Hasan Institution stets ein zentraler Gesprächspunkt zwischen amerikanischen/europäischen Beamten und libanesischen Finanzinstitutionen. Zunächst wurde sie als finanzieller Arm der Hisbollah bezeichnet, dann wurde ihr Geldwäsche und die Anziehung illegaler Gelder vorgeworfen.

Dabei wissen alle, dass diese Institution weder eine Bank ist noch mit dem libanesischen Bankensystem verbunden ist, sondern lediglich eine gemeinnützige Finanzinstitution, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten ausgebreitet und die Unterstützung der Bevölkerung gewonnen hat.

Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah hatte in einer seiner Reden die Menschen zur Unterstützung dieser Institution aufgerufen, und das Vertrauen in sie war so groß, dass niemand Angst hatte, sein Kapital zu verlieren.

Inmitten des jüngsten Krieges bombardierte Israel die Zentren der Qard al-Hasan Institution in den meisten Regionen des Libanon und versuchte, die Beziehung der Menschen zu dieser Institution als riskant darzustellen. Es gab jedoch keine Beschwerden von Kunden, und die Institution bot den meisten Einlegern in einer präventiven Maßnahme die Barauszahlung ihrer Gelder an.

Zig Millionen Dollar wurden an Kunden zurückgezahlt, und viele legten ihr Geld nach Kriegsende wieder an. Eine Gruppe von Menschen bekundete sogar ihre Solidarität mit der Institution und beschloss, ihr Geld nicht abzuheben.

Alle Finanzakteure im Libanon wissen, dass keine Aktivität ohne Zustimmung des Einlegers erfolgt. Die Hisbollah hat über diese Institution während des Krieges fast eine Milliarde Dollar für die Unterstützung von Vertriebenen, den Wiederaufbau von Häusern und die Anmietung neuer Wohnungen ausgezahlt; eine Summe, die selbst die libanesische Regierung nicht erfolgreich umsetzen kann.

Die einfache Realität ist: Diejenigen, die die Waffen des Widerstands zerstören wollen, haben zuerst deren finanzielle Quellen ins Visier genommen. Die libanesische Zentralbank, mit einer glänzenden Erfolgsbilanz bei der Ausführung amerikanischer Anweisungen, ist ebenfalls diesen Weg gegangen.

Die jüngste Maßnahme von Karim Said, dem Präsidenten der libanesischen Zentralbank, steht nicht im Zusammenhang mit seinen früheren Positionen gegen die Hisbollah; denn er ist ein Befürworter der vollständigen Eliminierung des Widerstands und nicht nur seiner finanziellen Quellen.

Das Blatt von Morgan Ortagus, das an die drei libanesischen Präsidenten geschickt wurde und noch auf ihren Tischen verstaubt, enthält einen Punkt, der die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen die Qard al-Hasan Institution vorschreibt, und dieser Punkt wird nun umgesetzt.

Doch entgegen den Vorstellungen der Feinde werden diese Drücke weder zum Zusammenbruch führen noch die öffentliche Unterstützung für den Widerstand verringern. Stattdessen erhalten die Menschen im Libanon jeden Tag neue Gründe zu wissen, dass die Waffe des Widerstands ein untrennbarer Bestandteil ihrer Existenz ist und nicht nur ein Mittel zur Verteidigung gegen den Feind.