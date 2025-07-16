Ayatollah Khamenei: Der unbesiegbare Anführer der islamischen Umma und ein islamischer Held

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna sagte Mufti Gulzar Ahmad Naimi, Mitglied der Nationalen Kommission für religiöse Minderheiten Pakistans, Vorsitzender der Jamaat Ahl-e-Haram und Direktor der Naimiah Madrasa in Islamabad: „Der Oberste Führer der Islamischen Republik Iran, Seine Eminenz Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ist einer der größten Führer der islamischen Umma in der Neuzeit. Derzeit gibt es keinen Führer in der islamischen Umma, der ihm an Kühnheit, Mut und Standhaftigkeit das Wasser reichen kann. Er hat eine unvergleichliche Rolle bei der Bewahrung, Verteidigung und Ausdauer der muslimischen Umma gespielt. Auch in der Frage der Befreiung Palästinas hat er eine effektive, prominente und historische Rolle gespielt.“

Er fügte hinzu: „Er ist nicht nur ein theoretischer Führer, sondern wird weltweit als Anführer des Widerstands und als Pragmatiker anerkannt. Seine Eminenz Ayatollah Khamenei hat eine Schlüsselrolle bei der Einheit der Umma und der islamischen Erweckung gespielt und stets die Notwendigkeit der Einheit der Muslime betont. Er betrachtet die Differenzen zwischen Schiiten und Sunniten als Verschwörung der Feinde des Islam und hat in seinen Reden die islamische Umma wiederholt zur Einheit und Geschlossenheit gegen den Zionismus, Amerika und Europa aufgerufen.“

Der pakistanische sunnitische Mufti fuhr fort: „Der Oberste Führer betrachtet das Land Palästina als das Herz der islamischen Umma und bezeichnet die Palästina-Frage als die zentrale Frage der Muslime. Er ruft die Muslime der Welt jedes Jahr auf, den Internationalen Quds-Tag zu begehen.“

Naimi erklärte, dass die Positionen Seiner Eminenz Ayatollah Khamenei gegenüber dem zionistischen Regime stets mutig und eindeutig waren, und fügte hinzu: „Er betrachtet das zionistische Regime als einen Krebstumor im Körper der islamischen Umma, der bald ausgerottet werden wird. Im Gegensatz zu einigen islamischen Ländern und westlichen Mächten, die an eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina glauben, hat der Revolutionsführer diese Lösung stets abgelehnt und betont, dass Palästina vom Fluss bis zum Meer dem palästinensischen Volk gehört. Während seiner Führung hat die Islamische Republik Iran durch umfassende Unterstützung von Widerstandsgruppen wie Hamas, Hisbollah, Islamischer Dschihad und Ansarullah des Jemen eine mächtige Front gegen den Zionismus gebildet. Diese Front hat Israel von innen heraus geschwächt.“

Laut Mufti Naimi ist der Zwölf-Tage-Krieg im Juni 2025, der mit einer schweren Niederlage Israels endete, das Ergebnis der unvergleichlichen Führung und des Kommandos Seiner Eminenz Ayatollah Khamenei. Mit seiner starken und zuversichtlichen Führung hat er nicht nur die Armee geleitet, sondern auch die nationale Einheit und Ruhe bewahrt. Dieser Sieg ist ein klares Zeugnis für die Größe seiner Führung.

Der prominente pakistanische Mufti sagte: „Während die meisten islamischen Länder vor Amerika in die Knie gegangen sind und das ‚Abraham-Abkommen‘ unterstützen, ist Ayatollah Khamenei der einzige, der sich offen gegen Israel stellt und die Normalisierung der Beziehungen als ‚großen Verrat‘ betrachtet. Er unterstützt die palästinensischen Widerstandsgruppen und nennt ihre Märtyrer ‚Märtyrer des Islam‘.“

Heute hat die islamische Welt seine Führung nicht nur für den Iran, sondern für die gesamte islamische Umma anerkannt. Seine Reden und Erklärungen wurden in verschiedene Sprachen übersetzt, und die junge muslimische Generation hat ihn als „islamischen Helden“ akzeptiert.

Er erklärte: „Er ist der geistige Erbe der Islamischen Revolution und unterstützt die Unterdrückten in der gesamten islamischen Welt, einschließlich Palästina, Kaschmir und Jemen.“

Mufti Gulzar Naimi betonte: „Heute steht der Plan zur Ermordung des Obersten Führers aus diesem Grund auf der Tagesordnung der Feinde, denn er ist ein starkes Bollwerk gegen das kolonialistische Projekt Amerikas und Israels. Ein Angriff auf ihn ist nicht nur ein Angriff auf den Iran, sondern ein Angriff auf Palästina, Gaza und die gesamte islamische Umma.“

Abschließend sagte Mufti Naimi: „Die Unterstützung des Obersten Führers ist die Unterstützung Palästinas. Schweigen angesichts der Drohungen Israels ist Verrat.“