Reaktion des Außenministeriums auf die Verhaftung iranischer Staatsbürger in den USA

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna verurteilte Alireza Hashemi Raja, der Generaldirektor für Auslandsiraner im Außenministerium unseres Landes, aufs Schärfste die jüngste rechtswidrige Maßnahme der US-Regierung, iranische Staatsbürger, die in den USA leben, massenhaft zu verhaften und sie unmenschlich zu behandeln.

Hashemi Raja erklärte: „Diese Maßnahme der USA, die auf die Unterstützung und Einmischung dieses Landes in die militärische und rechtswidrige Aggression des zionistischen Regimes gegen die Souveränität und territoriale Integrität Irans folgte, verstößt offenkundig gegen die üblichen internationalen Rechtsstandards.“

Er äußerte ernsthafte Besorgnis über das Vorgehen der US-Regierung und fügte hinzu: „Den erhaltenen Berichten zufolge haben das US-Heimatschutzministerium (DHS) als Politikgestalter und die US-Einwanderungsbehörde (ICE) als ausführende Behörde damit begonnen, strenge Politiken und Maßnahmen anzuwenden sowie weitreichende polizeiliche und Sicherheitsoperationen gegen im Iran lebende US-Bürger durchzuführen. Diese Situation hat zu einer wachsenden und ernsthaften Besorgnis bei den Familien der verhafteten Iraner geführt.“

Unter Berufung auf die Wiener Konsularrechtskonvention von 1963 erinnerte er an die Verpflichtung und Verantwortung der US-Regierung, dem Büro zur Wahrung der Interessen der Islamischen Republik Iran in Washington schnellstmöglich konsularischen Zugang zu iranischen Staatsbürgern zu ermöglichen, und fügte hinzu: „Trotz erster konsularischer Nachfragen haben wir bisher keine zufriedenstellende Erklärung für die Gründe der Verhaftung dieser Bürger erhalten. Wir halten die repressiven und unmenschlichen Verhaltensweisen gegenüber dieser Gruppe von in den USA lebenden Iranern für inakzeptabel und fordern die Achtung ihrer Rechte, die sofortige Bekanntgabe ihrer Daten sowie die Erleichterung des konsularischen Zugangs zur Erbringung der notwendigen Dienstleistungen für sie.“

Der Generaldirektor für Auslandsiraner erklärte: „Hunderten Menschen das Aufenthaltsrecht in einem anderen Land allein aufgrund ihrer Nationalität oder Religion zu entziehen, ist ein Beispiel für Rassendiskriminierung und systemischen Rassismus in der US-Regierung und verstößt gegen internationale Menschenrechtsnormen, insbesondere das Prinzip der Nichtdiskriminierung und die grundlegenden Menschenrechte, und dies wird natürlich die internationale Verantwortung der US-Regierung nach sich ziehen.“

Hashemi Raja betonte die entschiedene Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Rechte ihrer Bürger und sagte: „Wir werden keine Mühen scheuen, um die Rechte der Iraner vor den Auswirkungen und Folgen der diskriminierenden Entscheidung der US-Regierung zu schützen, und falls einer unserer in den USA inhaftierten Landsleute in sein Heimatland zurückkehren möchte, wird er die volle Unterstützung und Hilfe der Regierung der Islamischen Republik Iran erhalten.“