Irak erwartet dieses Jahr 5 Millionen ausländische Arba'een-Pilger

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Abdul Amir al-Shamari, der irakische Innenminister, auf der Pressekonferenz der Innenminister des Iran, Iraks und Pakistans: „5 Millionen nicht-irakische Pilger werden für die Arba'een-Pilgerreise in den Irak einreisen, und wir haben Komitees zur Betreuung der Pilger gebildet.“

Al-Shamari sagte in Teheran: „Wie Sie wissen, ist die Arba'een-Pilgerreise sehr wichtig. Wir haben unsere administrativen Angelegenheiten frühzeitig erledigt, um den Arba'een-Pilgern die Unterbringung und Sicherheitsfragen zu erleichtern.“

Er fuhr fort: „Bei der heutigen Sitzung, die vom iranischen Innenminister ausgerichtet wurde, wurden sehr gute Entscheidungen getroffen. Inshallah werden diese Entscheidungen aus Teheran, dem Zentrum der Islamischen Republik Iran, bekannt gegeben.“

Der irakische Innenminister erklärte, dass 5 Millionen nicht-irakische Pilger für die Arba'een-Pilgerreise in den Irak einreisen werden, und bemerkte: „5 Millionen Pilger ist eine sehr wichtige Zahl, und sie alle benötigen verschiedene Dienstleistungen wie Verpflegung und Unterkunft. Wir haben Komitees zur Betreuung der Pilger gebildet, und die Islamische Republik Iran hat auch Vertreter zur Verfolgung der Pilgerangelegenheiten ernannt, die inshallah bekannt gegeben werden.“

Al-Shamari erklärte: „Die Arba'een-Pilger kommen gemäß den Vorschriften in unser Land, und wir werden sie mit Offenheit empfangen. Wir hoffen, dass die Arba'een-Pilgerreise dieses Jahr anders und besser als in den Vorjahren stattfinden wird.“

Es sei darauf hingewiesen, dass der irakische Innenminister heute Morgen nach Teheran reiste und vor diesem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Eskandar Momeni zusammentraf und sich austauschte.