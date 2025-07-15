Todesopfer bei Zusammenstößen in Suwaida erreichen fast 90

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) heißt es in der Mitteilung der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass die Zahl der Todesopfer bei den Zusammenstößen in Suwaida auf 89 gestiegen sei.

Die Zusammenstöße zwischen Drusen und bewaffneten Elementen, die mit Golani in Verbindung stehen, begannen gestern. In der Zwischenzeit äußerte der Koordinator der Vereinten Nationen in Syrien seine Besorgnis über die Vorfälle in Suwaida, forderte einen Waffenstillstand und den Schutz der Zivilbevölkerung und betonte, dass das syrische Volk heute dringend Stabilität, Frieden und innere Einheit benötigt.

Andererseits forderte der Militärrat von Suwaida die bewaffneten Gruppen auf, dem Angriff auf die Provinz entgegenzutreten. Das syrische Fernsehen berichtete auch, dass israelische Kampfflugzeuge Warnangriffe auf Panzer der syrischen Armee in den Außenbezirken von Suwaida durchgeführt haben.