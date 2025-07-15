Wie die Internationale Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichtet, hat US-Außenminister Marco Rubio nach jüngsten Treffen hochrangiger US-Beamter mit Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wird, in einem illegalen Schritt Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, sanktioniert. Diese Entscheidung ging einher mit falschen und beleidigenden Äußerungen Rubios gegen Albanese, was erneut die Entschlossenheit der US-Regierung zeigt, dem zionistischen Regime Immunität vor Rechenschaftspflicht für seine Verbrechen zu garantieren.

Diese illegale Handlung hat weltweit heftige Reaktionen von internationalen Organisationen, Experten und Menschenrechtsaktivisten hervorgerufen und wurde als moralische Katastrophe verurteilt. Francesca Albanese, eine anerkannte Persönlichkeit im Bereich der Menschenrechtsverteidigung, wurde für ihre Einhaltung professioneller Prinzipien und ihren Mut bei der Enthüllung der Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza in den letzten zwanzig Monaten weithin gelobt. Mit ihren dokumentierten Berichten, einschließlich des jüngsten Berichts mit dem Titel „Anatomie eines Genozids“, hat sie eine wichtige Rolle bei der Enthüllung der systematischen Verletzungen der Menschenrechte in Palästina gespielt.

Die Sanktionen gegen Albanese sind eine direkte Verletzung der Charta der Vereinten Nationen, des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen und des Abkommens über den Sitz der Vereinten Nationen. Diese Handlung wird auch als vorsätzliche Behinderung der Menschenrechtsmission der Vereinten Nationen angesehen. Da diese Sanktionen zum Schutz des zionistischen Regimes und anderer Täter von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord verhängt wurden, stellen sie eine Verletzung der Verpflichtungen der USA gemäß der Völkermordkonvention (wegen der Israel derzeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist) und Artikel 1 der Genfer Konventionen von 1949 dar, der die USA dazu verpflichtet, die Einhaltung dieser Konventionen durch Israel zu gewährleisten.

Darüber hinaus gilt die Maßnahme der USA, die ausdrücklich mit illegalen Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verbunden ist, als Verstoß gegen Artikel 70 (1) (c) des Römischen Statuts (angenommen am 17. Juli 1998), der Verbrechen gegen die Rechtspflege definiert. Dieser Artikel könnte Albanese als Opfer des illegalen Verhaltens der US-Regierung das Recht auf Schadensersatz geben. Angesichts der beleidigenden Äußerungen Rubios, die mit „böser Absicht“ und „offensichtlicher Missachtung der Wahrheit“ einhergingen, könnte Albanese auch in amerikanischen Gerichten zivilrechtlichen Schadensersatz für finanzielle und rufschädigende Verluste aufgrund dieser Sanktionen und Äußerungen beantragen.

Internationale Experten und Menschenrechtsorganisationen haben rechtliche Schritte gegen diese Sanktionen vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gefordert, da die diplomatische Immunität der UN-Sonderberichterstatter gemäß dem Übereinkommen von 1946 gewährleistet ist. Diese Immunität wurde eingerichtet, um die Unabhängigkeit und Nicht-Intervention bei der Erfüllung der Aufgaben der Sonderberichterstatter zu gewährleisten.

Als Reaktion auf diese Maßnahme haben viele Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, darunter internationale Organisationen und UN-Mitgliedstaaten, die Sanktionen verurteilt und deren Aufhebung sowie Entschädigung für Albanese und die Vereinten Nationen gefordert. Zahlreiche Erklärungen zeigen, dass diese illegale Handlung der US-Regierung nicht nur ihr Ziel, die Stimmen von Albanese und den Vereinten Nationen zum Schweigen zu bringen, nicht erreichen wird, sondern auch den globalen Widerstand gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes und die Mittäterschaft der USA stärken wird.

Die globale Solidaritätsbewegung mit Palästina wächst, und wie der Menschenrechtsaktivist Craig Mokhiber betonte, wird diese schändliche Handlung der US-Regierung nur die Entschlossenheit von Gerechtigkeitsbefürwortern wie Albanese stärken, den Kampf gegen Kriegsverbrechen, Apartheid und Völkermord des zionistischen Regimes fortzusetzen.