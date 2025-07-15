Prognose: 42.000 Pilger aus Golestan werden dieses Jahr am Arba'een-Marsch teilnehmen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte „Mohammad Hamidi“, stellvertretender Gouverneur der Provinz Golestan für politische, Sicherheits- und Sozialangelegenheiten, heute, Montag, am 23. Tir 1404 (13. Juli 2025), in einem Interview: „Die Provinz Golestan ist durch die Bildung von Arba'een-Komitees vollständig bereit für die Entsendung der Arba'een-Hussein-Pilger.“

Er verwies auf die Bildung von 19 spezialisierten Komitees in verschiedenen Bereichen, darunter Unterstützung, Transport, Versorgung, Registrierung, Zoll, Kultur, Soziales und Gesundheit, und fügte hinzu: „Diese Komitees erfüllen ihre Aufgaben mit Ernsthaftigkeit und bemühen sich, dass die Pilger mit den geringsten Problemen und in vollem Komfort die heiligen Schreine besuchen können.“

Hamidi fuhr fort: „Im vergangenen Jahr nahmen 42.000 Menschen aus der Provinz Golestan am Arba'een-Marsch teil, und es wird erwartet, dass dieses Jahr dieselbe Anzahl teilnehmen wird.“

Der stellvertretende Gouverneur der Provinz Golestan für politische, Sicherheits- und Sozialangelegenheiten wies auf die Einrichtung von 29 Dienstleistungs-Mokebs aus der Provinz Golestan für die Arba'een-Hussein-Pilger im vergangenen Jahr hin und sagte: „Dieses Jahr wurde diese Anzahl auf 30 Mokebs erhöht, von denen 28 Mokebs im Irak und 2 Mokebs an der Grenze stationiert sein werden, um den Pilgern zu dienen.“

Er betonte die Bedeutung der legalen Registrierung und des Besitzes gültiger Dokumente für die Reise in den Irak und forderte die Pilger auf, sich über das Samah-System zu registrieren und ihre Reiseroute auf legale Weise zu wählen.

Hamidi berichtete auch über die notwendigen Koordinationen zur Sicherstellung von Wasser und anderen Bedürfnissen der Pilger entlang der Route und fügte hinzu: „Angesichts der besonderen Wetterbedingungen und der Hitze wurden die notwendigen Vorkehrungen zur Sicherstellung von Wasser und anderen Bedürfnissen der Pilger getroffen.“

Der stellvertretende Gouverneur der Provinz Golestan für politische, Sicherheits- und Sozialangelegenheiten wies auf die Bedeutung des großen Arba'een-Kongresses als Symbol für Zusammenhalt und Widerstand hin und sagte: „Arba'een ist eine Gelegenheit, die Botschaft des Zusammenhalts und des Widerstands an die Feinde zu übermitteln.“

Er räumte ein: „Die Philosophie des Ashura-Aufstands war der Widerstand und die Standhaftigkeit gegen das Unrecht, und wir haben uns im Laufe der Geschichte stets gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit gestellt, und dieser Widerstand wird fortgesetzt.“