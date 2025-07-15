Velayati: Anreicherung ist Irans rote Linie

“ Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) traf „Ali Akbar Velayati“, Berater des Obersten Führers für internationale Angelegenheiten, „Sayyed Mohsen Naqvi“, den pakistanischen Innenminister. Er drückte seine Freude über das Treffen aus, beschrieb die Beziehungen zwischen Iran und Pakistan als tief, verwurzelt und brüderlich und betonte die Notwendigkeit der Stärkung und Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit. Bei diesem Treffen wurde Velayati die Botschaft des Premierministers und des Generalstabschefs der pakistanischen Armee zur Übergabe an den Obersten Führer durch den pakistanischen Innenminister überreicht. Beide Seiten zeigten sich zufrieden mit dem wachsenden Fortschritt der bilateralen Beziehungen und betonten die Bedeutung einer umfassenderen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Velayati wies auf die Entwicklungen in der Region hin, insbesondere auf die Verbrechen und aggressiven Handlungen des zionistischen Regimes mit Unterstützung der USA gegen den Iran sowie auf die Verbrechen dieses Regimes in Gaza, und betonte die Notwendigkeit des Gedankenaustauschs und der Einheit der islamischen Länder angesichts dieser illegalen Handlungen.

Der pakistanische Innenminister verurteilte ebenfalls die Angriffe und Aggressionen des zionistischen Regimes und der USA auf das Territorium der Islamischen Republik Iran und erklärte seine Unterstützung für die Positionen Irans. In Bezug auf die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Iran, Pakistan und Irak bei der Durchführung der Arba'een-Zeremonie begrüßten beide Seiten dieses Thema und betonten die Notwendigkeit einer verstärkten Koordinierung. Velayati wies auf die enthusiastische Teilnahme pakistanischer Pilger an der Arba'een-Zeremonie hin und sagte: „Die muslimischen Menschen Pakistans reisen über den Iran in den Irak und nehmen an dieser großen Zeremonie teil; dies kann neben der Formalisierung des Kooperationsprozesses auch ein Auftakt für umfassendere Interaktionen zwischen den drei Ländern sein.“ Der Berater des Obersten Führers für internationale Angelegenheiten sagte in einem Teil seiner Rede unter Hinweis auf die Geschichte der Kämpfe des indischen Volkes gegen den britischen Kolonialismus: „Wir glauben, dass Muslime eine wesentliche Rolle bei der Befreiung Indiens vom Kolonialismus gespielt haben. Der Oberste Führer hat auch vor der Revolution ein Buch zu diesem Thema verfasst und veröffentlicht.

“ Weiterhin wies er auf die Situation in der Kaukasusregion und der Republik Aserbaidschan hin und sagte: „Sie haben enge Beziehungen zu Aserbaidschan, aber gleichzeitig sollte beachtet werden, dass die Regierung Aserbaidschans Handlungen unternimmt, die den Ansichten der islamischen Welt widersprechen. Dazu gehören die Vermittlung zwischen dem Golan und dem zionistischen Regime sowie der Ölexport nach Israel auf dem Höhepunkt der Verbrechen dieses Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk. Sie können sie fragen, warum diese Handlungen, die den Ansichten der Muslime und islamischen Länder widersprechen, durchgeführt werden?“ Der Berater des Obersten Führers sagte auch über die Möglichkeit von Verhandlungen mit den USA: „Wir sind nicht gegen Verhandlungen, die bedingungslos sind und die roten Linien der Islamischen Republik wahren. Sie sagen, der Iran müsse die Anreicherung einstellen, obwohl dieses Thema eine unserer roten Linien ist, und wenn Verhandlungen von der Einstellung der Anreicherung abhängig gemacht werden sollen, werden solche Verhandlungen definitiv nicht stattfinden.“ Er beschrieb die Äußerungen des US-Präsidenten weiterhin als „widersprüchlich und unzuverlässig“.

342/