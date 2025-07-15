Über 1000 aktive irakische Frauen unterstützen die historische Fatwa der religiösen Autoritäten

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) haben über 1000 aktive irakische Frauen, darunter Professoren, Ärzte und Aktivisten der Widerstandsachse, ihre entschiedene Unterstützung für die Fatwa der großen religiösen Autoritäten erklärt, die diejenigen, die den Obersten Führer der Islamischen Revolution Irans bedrohen, als „Muharib“ einstuft.

Die Teilnehmerinnen unterzeichneten die elektronische Erklärung „Ich bin im Frieden mit denen, die mit euch im Frieden sind, und im Krieg mit denen, die mit euch im Krieg sind“ und bestätigten die Fatwas der religiösen Autoritäten, Gelehrten und schiitischen Ältesten, insbesondere der irakischen religiösen Autoritäten. Sie verurteilten und missbilligten die Bedrohungen des zionistisch-amerikanischen Feindes gegen Imam Khamenei.

Ein Teil der Erklärung besagt: „Gemäß der Erklärung der religiösen Autorität wird heute jeder, der einen islamischen Führer oder eine religiöse Autorität mit der Absicht bedroht oder angreift, der islamischen Umma und der Souveränität des Islam zu schaden, nach islamischem Recht als Muharib betrachtet, und die Zusammenarbeit oder Unterstützung von Muslimen oder ihren Regierungen für diese Personen ist verboten. Wir fordern Muslime auf der ganzen Welt auf, diese Feinde über die Größe ihres Fehlers aufzuklären und sie dazu zu bringen, ihre Taten zu bereuen. Jeder, der auf diesem Weg Schwierigkeiten oder Verluste erleidet, wird, so Gott will, die Belohnung eines Mudschahed auf dem Weg Allahs erhalten.“

