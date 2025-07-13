Neuigkeiten über neue Pläne des zionistischen Regimes für den Umfang des Rückzugs aus Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna wird das zionistische Regime voraussichtlich heute, Sonntag, neue Pläne vorlegen, die den Umfang des Rückzugs aus dem Gazastreifen, einschließlich der Kontrolle über die Morag-Achse, detailliert beschreiben. Gleichzeitig zeigen heute durchgesickerte Nachrichten, dass die indirekten Verhandlungen zwischen der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) und dem Besatzungsregime in Doha auf Hindernisse und Schwierigkeiten stoßen, aber noch nicht gescheitert sind.

Der hebräische Kanal 12 berichtete unter Berufung auf eine informierte externe Quelle, dass Israel neue Pläne als Reaktion auf die Anfrage der katarischen Vermittler vorlegen werde.

Die Quelle wies darauf hin, dass die Katarer Israel klargemacht hätten, dass seine früheren Pläne von der Hamas abgelehnt würden und zum Zusammenbruch der Verhandlungen führen könnten.

Unterdessen erklärte eine palästinensische Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die Doha-Verhandlungen „auf komplexe Hindernisse und Schwierigkeiten stoßen“. Diese Komplexität rührt von Israels Beharren auf dem am Freitag zur Neuaufstellung vorgelegten Rückzugsplan her, der die Beibehaltung seiner Streitkräfte in über 40 Prozent des Gazastreifens vorsieht, ein Umfang, den die Hamas ablehnt.

Die Quelle warnte, dass der Rückzugsplan „darauf abzielt, Hunderttausende Vertriebene in einem Teil des Gebiets westlich von Rafah unterzubringen, um die Umsiedlung von Bürgern nach Ägypten oder in andere Länder vorzubereiten, was die Hamas ablehnt.“

Er betonte, dass die Verhandlungsdelegation der Hamas „die von Israel vorgelegten Pläne nicht akzeptieren wird, da sie die Legitimität der erneuten Besetzung fast der Hälfte des Gazastreifens und dessen Isolierung ohne Übergänge oder Bewegungsfreiheit, wie in Nazi-Lagern, darstellen.“

Die Quelle wies darauf hin, dass die katarischen und ägyptischen Vermittler „beide Seiten gebeten haben, die Rückzugsverhandlungen bis zur Ankunft des US-Gesandten Steve Witkoff in Doha zu verschieben.“

Eine andere palästinensische Quelle betonte, dass „die Hamas den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen Gebieten fordert, die Israel nach dem 2. März besetzt hat.“

Er bemerkte jedoch, dass „Fortschritte“ in der „Frage der Hilfe und des Gefangenenaustauschs“ erzielt worden seien.

In diesem Zusammenhang berichteten hebräische Medien, dass die indirekten Verhandlungen mit der Hamas in der katarischen Hauptstadt nicht unterbrochen wurden. Sie bestätigten die fortgesetzte Beteiligung der israelischen Delegation an den Verhandlungen und deren Zusammenarbeit mit den Vermittlern.

Der hebräische Kanal 12 zitierte einen ungenannten politischen Beamten mit der Nachricht, dass die Verhandlungen nicht unterbrochen wurden und die israelische Delegation „trotz der Hindernisse der Hamas“ die Verhandlungen in Doha fortsetzt.

Am Mittwoch gab die Hamas ihre Zustimmung zur Freilassung von 10 lebenden israelischen Gefangenen bekannt, als Teil ihrer Flexibilität zur Erzielung einer Einigung über Gaza, während Israel weiterhin auf „Kernpunkten“, einschließlich des Abzugs aus Gaza, beharrt. Im Gegenzug besteht Israel weiterhin auf der Schaffung einer Pufferzone von 2 bis 3 Kilometern Breite im Gebiet von Rafah und 1 bis 2 Kilometern in den übrigen Grenzgebieten.

Andererseits berichtete der hebräische Kanal 13 unter Berufung auf einen ungenannten politischen Beamten, dass „die Verhandlungen in Doha fortgesetzt werden und am Samstag stattgefunden haben und die Verhandlungsdelegation mit Vermittlern aus Ägypten und Katar zusammenarbeitet.“

Dieser politische Beamte erklärte, dass die israelische Verhandlungsdelegation „ständigen Kontakt zu Premierminister Benjamin Netanjahu und dem Minister für strategische Angelegenheiten Ran Dermer gehalten hat.“

Dieser politische Beamte behauptete, dass „die Hamas Hindernisse schafft und keine Flexibilität zeigt und eine Propagandakampagne gestartet hat, um die Verhandlungen zu untergraben und die öffentliche Meinung in Israel unter Druck zu setzen.“

Vor einigen Tagen erklärte die Hamas in einer Erklärung, dass „grundlegende Punkte weiterhin verhandelt werden, darunter die wichtigsten die Hilfslieferungen, der Abzug der Besatzungsarmee aus dem Gazastreifen und die Bereitstellung echter Garantien für einen dauerhaften Waffenstillstand.“

Doha ist seit einigen Tagen Schauplatz einer neuen Runde indirekter Verhandlungen zwischen den Delegationen der Hamas und der Besatzer unter Vermittlung Katars und Ägyptens und unter Beteiligung der USA, mit dem Ziel, einen Waffenstillstand und ein Gefangenenaustauschabkommen zu erzielen.