Warum die Rückkehr der syrischen Schiiten in die ländlichen Gebiete von Homs nicht von Dauer ist? Schiitische Familien im Dorf Ashrafieh wurden erneut

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna berichteten Menschenrechtsquellen in Syrien von der Rückkehr einiger syrischer schiitischer Familien in das Dorf Ashrafieh in der ländlichen Umgebung von Homs; diese Familien waren jedoch aufgrund von Sicherheitsbedrohungen erneut gezwungen, das Dorf zu verlassen.

Dem Bericht zufolge kehrten einige Familien aus dem Dorf Ashrafieh, die hauptsächlich aus älteren Menschen und Kindern bestanden, in ihre Häuser zurück; Häuser, die sie im vergangenen Jahr, zeitgleich mit dem Beginn der Konflikte und dem Sturz des Baschar al-Assad-Regimes, verlassen hatten.

Sobald diese syrischen schiitischen Familien jedoch in ihre Häuser zurückkehrten, begannen einige Elemente, die mit der Regierung von Al-Dschulani verbunden sind, sie zu belästigen und einzuschüchtern. Vorfälle wie das Werfen von Schallgranaten in den späten Nachtstunden und sporadische Schießereien führten dazu, dass diese Familien ein Treffen mit dem „Sozialen Friedenskomitee“ beantragten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Laut lokalen Quellen ereigneten sich diese Drohungen nur wenige Tage nach der Rückkehr dieser syrischen schiitischen Familien und führten schließlich dazu, dass sie ihre Häuser erneut verlassen und in sicherere Viertel in der Stadt Homs flüchteten.

Es ist erwähnenswert, dass die meisten schiitischen Bewohner der Dörfer im nördlichen Umland von Homs im vergangenen Jahr aufgrund von Unsicherheit und Konflikten ihre Häuser verlassen hatten. Nach dem Sturz der früheren syrischen Regierung wurden die schiitischen Dörfer und Städte im nördlichen Umland der Stadt Homs, darunter „Ashrafieh“, „Mukhtariyeh“, „Kafr Abd“ und „Ghanto“, sowie die schiitischen Dörfer westlich der syrischen Stadt Al-Qusair nahe der libanesischen Grenze, Ziel von bewaffneten Raubüberfällen, Plünderungen und vorsätzlichen Brandstiftungen; diese Handlungen wurden mit dem Ziel durchgeführt, Panik zu erzeugen und die Bewohner zur Zwangsumsiedlung zu bewegen.