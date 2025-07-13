Netanjahu übernimmt Verantwortung für die Ermordung iranischer Wissenschaftler

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna verwies Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, in einem Interview mit Fox News auf die Vergangenheit seiner Terrorregierung und übernahm die Verantwortung für die Ermordung iranischer Wissenschaftler in den vergangenen Jahren. Er sagte: „Wir haben bereits iranische Wissenschaftler eliminiert, aber im jüngsten Krieg haben wir weitaus prominentere Persönlichkeiten ins Visier genommen.“

Benjamin Netanjahu kündigte außerdem an: „Er arbeitet mit US-Präsident Donald Trump an der Normalisierung der Beziehungen zu arabischen Ländern.“

Er erklärte: „Tel Aviv ist bestrebt, ein Abkommen über einen 60-tägigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erzielen.“

Netanjahu sagte auch: „Bei seinem jüngsten Besuch in den Vereinigten Staaten hat er mit Donald Trump bei der Erzielung eines Abkommens in Gaza zusammengearbeitet und äußerte die Hoffnung, dass diese Bemühungen Früchte tragen werden.“

Die Behauptung des Premierministers des zionistischen Regimes kommt zu einer Zeit, in der er als größtes Hindernis für ein Abkommen zum Austausch von Gefangenen mit der Hamas gilt.

Netanjahu behauptete weiter: „Wir werden letztendlich alle unsere Ziele in Gaza erreichen, einschließlich der Zerstörung der Hamas.“

Der Premierminister des zionistischen Regimes behauptete in unrealistischen Äußerungen, ohne die großen Verluste zu erwähnen, die dieses Regime im Krieg mit Iran erlitten hat: „Tel Aviv hat einen großen Sieg über Iran errungen, und dies könnte die Grundlage für ein beträchtliches Wachstum bilden!“

Ohne die internen Probleme zu erwähnen, die ihn dazu gezwungen haben, sich in externe Kriege zu begeben, um ihnen zu entfliehen, behauptete er: „Die iranische Regierung befindet sich in einer sehr schwierigen Lage und muss unter Beobachtung bleiben.“

342/