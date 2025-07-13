85 % der Häuser in Gaza sind zerstört

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna warnte der Sprecher des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in einem Interview mit dem Sender Al-Masirah vor den gefährlichen Folgen eines Stromausfalls in den Krankenhäusern des Gazastreifens und betonte: „Die Unterbrechung der Stromversorgung in medizinischen Zentren bedeutet praktisch den Verlust von Patientenleben.“

Er erklärte auch, dass das zionistische Regime die Einfuhr von ausreichend Treibstoff für den Betrieb der Krankenhäuser verhindert, was die Funktion der wichtigsten medizinischen Geräte stört und das Leben von Tausenden von Menschen, insbesondere Patienten, die Intensivpflege benötigen, bedroht.

Al-Duqran verwies auch auf die besorgniserregende Situation der Kinder in Gaza und sagte: „Über 650.000 Kinder leiden aufgrund der Folgen der Blockade unter schwerer Unterernährung und leben unter Bedingungen, bei denen ihr Leben jeden Tag bedroht ist.“

Der Sprecher des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses schloss mit dem Hinweis: „Bisher wurden über 17.000 Kinder von Kampfflugzeugen und Panzern des Besatzungsregimes getötet, und jetzt versucht der Feind, die zukünftige Generation Gazas durch Hunger und Krankheit zu vernichten.“

