Die Zahl der Medienmärtyrer des 12-Tage-Krieges ist auf 12 gestiegen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna gaben die Basidsch-Medien und das Nationale Basidsch-Medienzentrum in einer gemeinsamen Erklärung bekannt: „Nach der Identifizierung und Bestätigung der Identität von drei weiteren Medienschaffenden, die während der Militäraggression des zionistischen Regimes gegen das Land den Märtyrertod erlitten haben, ist die Zahl der Medienmärtyrer des jüngsten Krieges auf 12 gestiegen. Die Organisation forderte außerdem die internationale Verfolgung der Täter dieses Massakers an Journalisten.“

In der Erklärung heißt es: „Märtyrer Abolfazl Fathi, Fotograf und Korrespondent der Basidsch-Nachrichtenagentur, und Märtyrer Saleh Bayrami, Grafiker verschiedener Medien, darunter die Zeitschrift ‚Andisheh Pooya‘, sowie Märtyrerin Fatemeh Salehi, Leiterin der Informationswebsite ‚Savaj-nama‘ und Korrespondentin der Website ‚Titl 1‘ in der Provinz Alborz, die zuvor verletzt worden war, sind in die Reihen der Medienmärtyrer eingetreten.“

Zuvor war der Märtyrertod von neun Journalisten, Kameraleuten und Medienschaffenden bekannt gegeben worden, die infolge direkter und gezielter Angriffe des zionistischen Regimes auf Medienzentren, darunter das Gebäude von IRIB und das Medienzentrum „Bayan“, ums Leben gekommen waren. Bei diesen Angriffen wurden neben dem Märtyrertod dieser Lieben auch mehr als 10 weitere Personen verletzt und behandelt.