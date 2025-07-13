Araghchi: Der diplomatische Apparat wird keine Anstrengungen scheuen, um die Rechte des Volkes durchzusetzen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna schrieb Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, auf seinem offiziellen Instagram-Account über sein gestriges Treffen mit in Teheran ansässigen ausländischen Botschaftern und Vertretern: „Gestern Abend habe ich in einem Treffen mit ausländischen Botschaftern und hochrangigen Diplomaten in Teheran die prinzipiellen und entschlossenen Positionen der Islamischen Republik Iran in Bezug auf den jüngsten, dem Land aufgezwungenen Krieg des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten dargelegt.“

Er fügte hinzu: „Der diplomatische Apparat wird Hand in Hand mit den Streitkräften und gestützt auf die feste Entschlossenheit der großen iranischen Nation keine Anstrengungen scheuen, um die legitimen und rechtmäßigen Rechte der stolzen und widerstandsfähigen Iraner durchzusetzen.“

Araghchi hatte gestern bei diesem Treffen zu den Verhandlungen gesagt: „In jeder Verhandlungslösung müssen die Rechte des iranischen Volkes in der Nuklearfrage, einschließlich des Rechts auf Anreicherung, respektiert werden. Wir werden kein Abkommen schließen, das Iran kein Recht auf Anreicherung gewährt. Für die Anreicherung wurden viele Opfer gebracht, und dafür wurde uns ein Krieg aufgezwungen. Sollten Verhandlungen stattfinden, wird das Verhandlungsthema ausschließlich die Nuklearfrage im Gegenzug zur Aufhebung der Sanktionen sein, und kein anderes Thema wird Gegenstand der Verhandlungen sein.“

Er betonte: „Iran wird seine militärischen und defensiven Fähigkeiten unter allen Umständen bewahren, und dies dient der Verteidigung und wird kein Verhandlungsthema sein.“

