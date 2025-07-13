Details des israelischen Angriffs auf den iranischen Präsidenten

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Fars, begann der Angriff am Montag, dem 16. Juni, am Vormittag, während eine Sitzung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates mit den Leitern der drei Gewalten und anderen hochrangigen Beamten in den unteren Stockwerken eines Gebäudes im Westen Teherans stattfand. Das Modell dieses Angriffs ähnelte der Operation zur Ermordung des Märtyrers Sayyid Hassan Nasrallah. Die Angreifer feuerten sechs Bomben oder Raketen ab und zielten auf die Ein- und Ausgänge des Gebäudes, um Fluchtwege zu blockieren und die Luftzufuhr zu unterbrechen. Nach den Explosionen wurde der Strom in der Etage unterbrochen, aber die Beamten konnten das Gebäude über eine im Voraus vorgesehene Notluke verlassen. Einige Beamte, darunter der Präsident, erlitten beim Verlassen leichte Verletzungen im Beinbereich. Angesichts der präzisen Informationen, die der Feind für diesen Angriff hatte, wird die Möglichkeit eines Eindringlings untersucht. Dies zeigt, dass der Feind alle möglichen Mittel, sogar die Ermordung hochrangiger Beamter, einsetzt, um die nationale Sicherheit Irans zu untergraben.

342/