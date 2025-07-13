Beisetzung der Märtyrer der Verbrechen des zionistischen Regimes in Qom

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – gab die Öffentlichkeitsarbeit des Pasdaran Imam Ali ibn Abi Talib (AS) in einer Erklärung bekannt: „Die Trauerfeier für die reinen Leichen der Märtyrer der jüngsten Aggressionen des verfluchten zionistischen Regimes gegen unser geliebtes Heimatland, Oberst Pasdar Alireza Rezazadeh Moghadam und Hauptmann Pasdar Ali Alirezaei, findet am Dienstag, den 15. Juli, um 9:30 Uhr statt.“

Die Leichen dieser wertvollen Märtyrer werden in Anwesenheit verschiedener Bevölkerungsschichten, der hochverehrten Familien der Märtyrer, von Gelehrten, Theologiestudenten und Provinzbeamten von der Imam Hassan Askari (AS) Moschee zum heiligen Schrein von Hadhrat Masoumeh (SA) überführt.

Weiter heißt es in der Erklärung: „Das Pasdaran Imam Ali ibn Abi Talib (AS) lädt die Hezbollah-Umma und die märtyrerfördernde Provinz zur Teilnahme an der Trauer- und Beisetzungszeremonie dieser lieben Märtyrer ein.“