Märtyrertod des jüngsten ehemaligen palästinensischen Gefangenen im Gazastreifen

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, sind seit dem Morgengrauen des heutigen Samstags 16 Palästinenser bei Luft- und Artillerieangriffen des zionistischen Regimes auf verschiedene Gebiete im Gazastreifen, darunter Wohnungen und Flüchtlingszelte in Deir al-Balah und Khan Younis, ums Leben gekommen.

Unter den Märtyrern befand sich auch „Youssef al-Zaq“, der jüngste ehemalige Gefangene der Welt, der bei der Bombardierung der Wohnung seiner Familie in der Thawra-Straße im Zentrum von Gaza-Stadt ums Leben kam.

Youssef wurde 2008 in einem Gefängnis des zionistischen Regimes geboren, und sein Name ist untrennbar mit dem Kampf seiner Mutter, „Fatima al-Zaq“, einer befreiten Palästinenserin, die ihn hinter Gittern zur Welt brachte, verbunden.

Die zionistischen Besatzungssoldaten verhafteten Fatima al-Zaq am 20. Mai 2007 am Grenzübergang Beit Hanoun, und schließlich beendete sie ihre Schwangerschaft unter sehr schwierigen körperlichen und seelischen Bedingungen, ohne angemessene medizinische Versorgung, im Gefängnis und brachte ihr Kind in einem der Krankenhäuser dieses Regimes zur Welt, während ihre Hände und Füße gefesselt waren.

Im Oktober 2009 wurden Youssef und seine Mutter im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen. Dieser Austausch umfasste die Freilassung von 20 palästinensischen Gefangenen im Austausch für ein Video des gefangenen zionistischen Soldaten Gilad Shalit.

Zuvor hatte der Märtyrer Youssef al-Zaq in einem Interview mit Al-Alam erklärt: „Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, war ich ein Jahr und neun Monate alt, und jetzt bin ich 15 Jahre alt. Meine Botschaft an den Feind ist, dass ich mich dir widersetzt habe, als ich klein war, und so Gott will, werde ich mich auch im Erwachsenenalter widersetzen und wir werden die besetzten Gebiete befreien.“