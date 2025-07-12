Demonstrationen in Mauretanien verurteilen Verbrechen des zionistischen Regimes

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, haben Tausende mauretanische Bürger in der Hauptstadt des Landes massive Demonstrationen abgehalten, um den anhaltenden Völkermord des zionistischen Regimes im Gazastreifen zu verurteilen.

Der Marsch unter dem Motto „Gaza: Widerstand und Standhaftigkeit“ begann vor der Großen Moschee von Nouakchott und führte bis zum Büro der Vereinten Nationen.

Die Demonstranten trugen Flaggen Mauretaniens und Palästinas sowie Bilder von Anführern des palästinensischen Widerstands, darunter die Märtyrer Ismail Haniyeh und Yahya Sinwar, und riefen Parolen zur Unterstützung des Widerstands in Gaza und zur Verurteilung der Verbrechen des zionistischen Besatzungsregimes.

Die Kundgebung wurde auf Einladung einer Reihe von Nichtregierungsorganisationen organisiert und ist Teil einer Reihe von Volksveranstaltungen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes.

Die Teilnehmer der Demonstration machten die Vereinigten Staaten direkt für die Fortsetzung des Krieges und des Völkermordes in Gaza verantwortlich.