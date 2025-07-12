Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) suchen die Behörden des zionistischen Regimes nach den bemerkenswerten Erfolgen der nationalen Regierung von Sanaa im Kampf gegen das zionistische Regime zur Verteidigung des unterdrückten Volkes von Gaza auf See, in der Luft und mit Raketen sowie der Unfähigkeit der USA, die ernsthaften Entscheidungen Sanaas gegen dieses Regime zu stoppen, schon seit langem nach Möglichkeiten der geheimdienstlichen und militärischen Infiltration in den Jemen.

Obwohl die Spionagebemühungen des Mossad im Jemen im vergangenen Jahr durch die rechtzeitige Wachsamkeit der Regierung von Sanaa vereitelt wurden und die jemenitischen Sicherheitsbehörden in einem Bericht Einzelheiten zur Neutralisierung der Spionageaktivitäten der US-Geheimdienstagentur „CIA“ und des Spionagedienstes des zionistischen Regimes „Mossad“ im Jemen veröffentlichten, strebt das zionistische Regime weiterhin eine strategische geheimdienstliche und militärische Zusammenarbeit über die von den Regierungen Saudi-Arabiens und der VAE abhängigen Söldner im besetzten Aden an, um Ansar Allah zu treffen.

In diesem Zusammenhang lobten israelische Medien die Position der in besetzten Aden ansässigen Söldnerregierung, nachdem diese sich verpflichtet hatte, das zionistische Regime gegen die Operationen der Sanaa-Kräfte im Roten Meer zu unterstützen, und bezeichneten sie als „legitim“.

Die hebräische Website AURORA lobte in ihrer russischen Version die Haltung der in besetzten Aden ansässigen Regierung und forderte die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Vereinten Nationen, auf, „entschlossene Maßnahmen“ gegen Sanaa wegen der Operationen im Roten Meer zur Unterstützung des palästinensischen Volkes zu ergreifen.

Diese hebräische Website erklärte, dass die jemenitischen Streitkräfte seit Beginn der Operation „Gesegnete Al-Aqsa-Flut“ und der Aggression gegen Gaza am 7. Oktober 2023 Hunderte von Operationen gegen das zionistische Regime und seine Handelsschiffe im Roten Meer durchgeführt haben.

Dieser zionistische Plan wurde auf die Tagesordnung des Besatzungsregimes von al-Quds gesetzt, nachdem die Sanaa-Kräfte nach der Verhängung einer strengen Blockade der Häfen sowie der Luft- und Seewege den israelischen Besatzern wirtschaftlichen Schaden zufügen und deren Handelsaktivitäten lähmen konnten.

Die zionistische Zeitung „Yedioth Ahronoth“ berichtete, dass das „Verteidigungsinstitut“ glaubt, dass ein Waffenstillstand in Gaza auch die jemenitischen Raketen stoppen wird, aber die Ambitionen zur Zerstörung Israels nicht stoppen wird. Die Zeitung fügte hinzu, dass Israel Schwierigkeiten habe, die jemenitische Bedrohung, die fast 2000 Kilometer entfernt sei, zu eliminieren oder zu verhindern.

Doch das zionistische Regime strebt in Zusammenarbeit mit den arabischen Golfstaaten, die während der jahrelangen Besetzung Adens die jemenitischen Reichtümer von Öl und Gas bis hin zu Gold in ihre eigenen Länder sowie nach Europa und Amerika transferierten, eine stärkere Zusammenarbeit mit den Besatzern Adens an, um Ansar Allah im Jemen wichtige Schläge versetzen zu können.

Daher zeigen sich täglich Anzeichen einer Zusammenarbeit von Söldnern in Aden mit dem zionistischen Regime. Kürzlich bestätigte ein israelischer Beamter eine enge geheimdienstliche Zusammenarbeit mit der Söldnerregierung Adens gegen Sanaa als Reaktion auf deren Operationen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen.

Avigdor Lieberman, ehemaliger israelischer Verteidigungsminister, sagte einer feindlichen Nachrichtenquelle: „Wir brauchen einen organisierten Plan im Jemen, nicht nur gelegentliche Luftangriffe. Wir brauchen den Mossad, um in die von der Aden-Regierung kontrollierten Gebiete einzudringen, um Agenten auszubilden und dort einen organisierten Plan zur Bekämpfung der Houthis zu entwickeln.“

Militärische Option ergänzt geheimdienstliche Option gegen Sanaa

Neben den Bemühungen der zionistischen Behörden um geheimdienstliche Infiltration in die Regierung von Sanaa berichtete der offizielle Kanal 11, dass Sicherheitsbeamte des zionistischen Regimes ihre amerikanischen Kollegen aufgefordert hätten, „auf die jemenitische Bühne zurückzukehren“. Diese Beamten begründeten dies damit, dass die Eskalation der Angriffe der jemenitischen Armee zu einem „internationalen Problem“ geworden sei und dass eine breite Koalition gebildet werden müsse, um Ansar Allah im Jemen eine klare Botschaft zu senden, dass sie in Gefahr seien.

Andererseits gab die Israelische Rundfunkgesellschaft bekannt, dass „Israel“ angesichts der Eskalation der jemenitischen Raketenangriffe auf „Israel“ und des Sinkens von Schiffen im Roten Meer eine Botschaft mit der Bitte um militärische Intervention an die Vereinigten Staaten gesandt habe.

Es scheint, dass die Geheimdienstorganisation des zionistischen Regimes, der Mossad, trotz all seiner Sabotageakte und der Mobilisierung von Söldnertruppen in Aden in geheimdienstlicher Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien keine gewünschten Ergebnisse bei der Sicherheitsinfiltration in die Regierungsstruktur von Sanaa erzielen konnte und daher eine bereits erprobte und gescheiterte militärische Option unter Einbeziehung der USA anstrebt. Der Wille des jemenitischen Volkes ist das wichtigste Kapital der Regierung von Sanaa, die sich auf Gott gegen die zionistischen Aggressoren stützt – ein Kapital, das die USA und Israel im Jemen verwirrt hat.