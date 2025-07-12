Erklärung des US-Außenministeriums zum Tod eines US-Bürgers im Westjordanland

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) teilte das Außenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika Al Jazeera mit: „Wir sind uns der Berichte über den Tod eines US-Bürgers im Westjordanland bewusst.“

Das Ministerium fügte hinzu: „Wir haben keine höhere Priorität als die Sicherheit und den Schutz der US-Bürger im Ausland.“

Nach Angaben des Ministeriums können aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit keine weiteren Informationen bereitgestellt werden.

Am Freitag schlugen Siedler Saifullah Kamel Muslat, 23 Jahre alt, in der Siedlung Sinjil, nördlich von Ramallah, brutal zusammen, was zu seinem Tod führte.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Freitagabend bekannt, dass „Saif al-Din Kamel Abd al-Karim Muslat“, 23 Jahre alt, nach einem schweren Schlag durch Siedler in der Siedlung Sinjil, nördlich von Ramallah, gestorben ist.

Später gab das Ministerium bekannt, dass auch Mohammad Shalabi, 23 Jahre alt, in derselben Siedlung nach Schüssen von Siedlern getötet wurde.

Das palästinensische Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass zusätzlich zu diesen beiden Märtyrern 40 Palästinenser bei Zusammenstößen mit Siedlern in den Gebieten zwischen den Siedlungen Sinjil und Al-Mazra'a ash-Sharqiya verletzt wurden.

Palästinensische Quellen berichteten, dass der neue Angriff der Siedler auf die Siedlung Sinjil unter dem Schutz der Besatzungstruppen stattfand.

Die Quellen sagten, dass Siedlergruppen medizinischen Teams den Zugang zu jungen Menschen verwehrten, die in den Wäldern um Sinjil eingeschlossen waren.

Die Washington Post zitierte Muslats Verwandte aus Tampa, Florida, die sagten, er sei von israelischen Siedlern geschlagen und getötet worden.

Zwei junge Märtyrer

Muslats Vater sagte: „Das ist ein Albtraum und eine unglaubliche Ungerechtigkeit, die keine Familie jemals erleben sollte.“

Er forderte das US-Außenministerium auf, „sofort Ermittlungen durchzuführen und die israelischen Siedler, die Saif getötet haben, für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Er fügte hinzu: „Wir fordern Gerechtigkeit.“

Zwei von Muslats Verwandten sagten, er sei im vergangenen Juni ins Westjordanland gereist, um seine Familie im Dorf Al-Mazra'a ash-Sharqiya, nordöstlich von Ramallah, zu besuchen.

Die israelische Besatzungsarmee erklärte ebenfalls, dass sie den Vorfall in der Siedlung Sinjil untersuche und behauptete, dass in der Nähe des Dorfes „Steine auf Israelis geworfen“ worden seien und „es in der Gegend zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen sei.“

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte hatte im vergangenen März erklärt, dass Israel die Siedlungen im Westjordanland im Rahmen der schrittweisen Annexion dieser Gebiete an Israel, was eine Verletzung des Völkerrechts darstellt, erweitert und verstärkt habe.

Das höchste Gericht der Vereinten Nationen hatte im vergangenen Jahr erklärt, dass die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel sowie der Bau von Siedlungen illegal seien und so schnell wie möglich beendet werden müssten.