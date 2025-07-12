Ali Larijani: Netanjahu und Trump verstehen die Größe der iranischen Nation nicht / Ein widerstandsfähiger Naher Osten entsteht durch das Blut der Mär

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) erklärte Ali Larijani heute (Freitag, 20. Juli) bei der Gedenkfeier für den Märtyrer Generalmajor Mohammad Said Izadi: „Diese Tage bringen der iranischen Nation viel Bitterkeit und viele Erfolge. Der Verlust von Mudschaheddin wie Hadsch Ramazan ist sehr schwer. Dies waren herausragende Persönlichkeiten, die ihr Leben dem Dienst am palästinensischen Volk widmeten. Solche Persönlichkeiten werden nicht so einfach ausgebildet.“

Er fuhr fort: „Unsere anderen Märtyrer, die in diesen Tagen von den abscheulichsten Personen zu Märtyrern wurden, waren in ihrem Wesen einzigartige Persönlichkeiten wie der Märtyrer Raschid und der Märtyrer Bagheri. Eine dieser Persönlichkeiten ist der Märtyrer Ramazan. Er war auch charakterlich eine herausragende Persönlichkeit und psychisch sehr widerstandsfähig, sprach wenig, war aber in seiner Arbeit sehr aktiv und leistete sehr viele Dienste, aber die Art der Arbeit war so, dass sie nicht öffentlich gemacht werden konnte.“

Der ehemalige Präsident des Islamischen Beratungskomitees erklärte: „Wir müssen wissen, dass wir eine sehr wertvolle Persönlichkeit verloren haben. Der große Fehler des zionistischen Regimes ist, dass es glaubt, mit diesen Attentaten die Lage im Nahen Osten und im Iran ändern zu können. Manchmal sprechen sie über den Iran und sagen, dass die Lage im Iran geändert werden muss.“

Er betonte weiter: „Netanjahu hatte gesagt, ich sende eine Botschaft an die iranische Nation: 'Einst hattet ihr Kyrus, der die iranische Nation rettete, und heute rettet die jüdische Regierung die iranische Nation.' Wie viel Unverständnis steckt in diesen Worten. Das heißt, die iranische Nation wird Imam Hussein (Friede sei mit ihm) verlassen und sich an euch, die Nichtsnutze, klammern. Schande über dich. Er versteht die Größe der iranischen Nation nicht. Ihr habt uns Hadsch Ramazan genommen, aber konntet ihr den Widerstand aus Palästina nehmen? In diesen Tagen habt ihr gesehen, was für eine großartige Tat die Hamas vollbrachte. Der Setzling, den Hadsch Ramazan gepflanzt hat, lebt.“

Er fügte hinzu: „Ihr habt so viel Lärm gemacht, dass Hamas und Hisbollah verschwunden sind, aber Hamas lebt noch und führt Operationen durch. Sie sagen, wir wollen den Nahen Osten verändern. Trump hat oft gesagt, ich schaffe Frieden durch Stärke. Netanjahu spricht auch gerne wie er. Er sagt auch, ich schaffe Frieden durch Stärke im Nahen Osten. Dieser Slogan ist völlig reaktionär, alle Diktatoren der Geschichte haben diese Worte gesagt. Hatten die Mongolen etwas anderes gesagt? War Hitler anders? Sagte Napoleon etwas anderes? Eine reaktionäre Idee zeigt sich wieder auf der internationalen Bühne. Diese Idee führte zu Kriegen und dem Tod von Millionen von Menschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Systeme geschaffen, um diese Idee zu beseitigen.“

Der Berater des Obersten Führers der Revolution erklärte: „Wozu wurden diese Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat geschaffen?! Die Idee des Friedens durch Stärke ist eine reaktionäre Idee, die alle Blutsauger der Geschichte verfolgten, d.h. entweder kapituliert oder kämpft gegen mich. Sie verfolgen diese Theorie und glauben, dass sie unter dem Deckmantel dieser Theorie den Nahen Osten verändern können. Konnten die USA mit dieser Theorie das Problem der Ukraine und des Gazastreifens lösen? Nein. Sie schlugen zu und massakrierten, aber das palästinensische Volk gab nicht auf.“

Larijani fuhr fort: „Mit der weisen Führung des Obersten Führers haben wir Trump ins Gesicht geschlagen. Wenn eine Theorie im Nahen Osten nicht erfolgreich ist, was will sie dann tun? Wir alle müssen wissen und die Länder der Region müssen darüber nachdenken, dass sie mit Lärm und Einschüchterung versuchen wollen, schwache Länder zur Kapitulation zu zwingen. Ihre Wirtschaft und Politik geraten unter den Einfluss Israels. Eine leere Bewegung will mit Lärm Länder in Besitz nehmen. Trump, da er ein Schausteller ist, verfolgt dieses Ziel mit Lärm, aber die Nationen müssen erwachen.“

Er betonte weiter: „Ein neuer Naher Osten entsteht, aber durch das Blut dieser Märtyrer wird ein widerstandsfähiger Naher Osten entstehen. Sie streben nach einem unterwürfigen Nahen Osten, aber durch den Widerstand der Völker wird ein stolzer und widerstandsfähiger Naher Osten entstehen. Wir gedenken des lieben Verstorbenen. Möge Gott seine Rangstufen erhöhen. Das Blut dieser Lieben macht die Bewegung widerstandsfähiger und tiefer.“