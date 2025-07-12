Generalmajor Mousavi: Die Moral der Streitkräfte ist ausgezeichnet

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) sagte Generalmajor Sayyed Abdolrahim Mousavi am Rande der Gedenkfeier für den Märtyrer Generalmajor Mohammad Said Izadi gegenüber Reportern: "Er war ein Mensch, der sein ganzes Leben diesem Weg widmete, und sein Name wird immer mit al-Quds und Palästina und allen Märtyrern von al-Quds und allen, die sich dem unheilvollen zionistischen Regime widersetzten, strahlen."

Er fügte hinzu: "Er war ein sehr großer Mann, den wir scheinbar verloren haben, aber mit Gottes Gnade wird das Blut dieses Märtyrers für das heilige Ziel, das er verfolgte und jahrelang anstrebte, effektiver sein als er selbst."

Auf die Frage, wie die Moral der Streitkräfte derzeit sei, betonte der Chef des Generalstabs der Streitkräfte: "Die Moral der Streitkräfte ist ausgezeichnet."